"Хромая утка" Меркель поплакалась бедолаге Мэй
В Германии хотели бы добиться организованного выхода Великобритании из ЕС и хороших отношений с Лондоном в будущем, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ранее она отмечала, что отсутствие соглашения с Британией было бы наихудшим вариантом и об этой альтернативе нужно помнить.
Интересно, что надежды на нормальные отношения с Лондоном после брекзита возлагает по сути "хромая утка" – так называют политиков, которые досиживают во власти последние дни. Меркель не так давно заявила, что больше не будет участвовать в выборах и скоро уйдет на покой.
Да и Терезе Мэй, к которой она заочно обращалась, судя по всему, осталось недолго. В парламенте зреет недовольство проводимой премьер-министром Британии политикой. Противники Мэй заручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстранения главы кабмина от должности.
#Brexit pic.twitter.com/RevDq0ujUT— Wilco Veldhorst (@Veldhorst__W) 20 ноября 2018 г.
Что касается отношений между двумя женщинами-политиками, то недавно Тереза Мэй попала в громкий скандал, в котором оказалась замешана канцлер Германии. Ангела Меркель демонстративно отказалась здороваться с премьер-министром Великобритании.
Произошло это на полях неформального саммита ЕС в австрийском Зальцбурге. Мэй протянула руку Меркель, однако канцлер ФРГ проигнорировала жест коллеги и направилась к стоящей неподалеку президенту Литвы Дале Грибаускайте. Возможно, именно так Меркель выказала недовольство политикой Мэй и выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.
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