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Политика

Униженную хамку Мэй готовы выкинуть на улицу

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сгущаются тучи. Ее противники в парламенте из числа консерваторов заручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстранения главы кабмина от должности.
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Согласно источникам, на которые ссылается телеканал Sky News, голосование по вопросу о доверии премьер-министру может состояться в ближайшее время. Подтверждением этому служит информация о том, что членам Консервативной партии (возглавляемой Мэй) поручено отменить поездки и вернуться в британскую столицу.  

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Как говорится в партийном уставе, процедура голосования запускается в случае, если 15% парламентариев-консерваторов заявят об утрате доверия к председателю правительства. Инициаторами отставки действующего руководства являются евроскептики, которые недовольны политикой кабинета Мэй в отношении Евросоюза, в частности, выходом Соединенного Королевства из ЕС.  

Напомним, в конце сентября Тереза Мэй попала в громкий скандал, в котором оказалась замешана также канцлер Германии Ангела Меркель. Последняя отказалась здороваться с премьер-министром Великобритании, чем вызвала негодование в СМИ Соединенного Королевства.


Инцидент произошел во время неформального саммита ЕС в Зальцбурге (Австрия). Мэй протянула руку Меркель, однако канцлер ФРГ проигнорировала жест коллеги и направилась к стоящей неподалеку президенту Литвы Дале Грибаускайте.   

Британские журналисты набросились с резкой критикой на Меркель. По их мнению, глава германского правительства таким образом продемонстрировала недовольство политикой Мэй и выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.

Автор: Иван Поляков16 ноября 2018, 15:14

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