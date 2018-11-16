Униженную хамку Мэй готовы выкинуть на улицу

Над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сгущаются тучи. Ее противники в парламенте из числа консерваторов заручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстранения главы кабмина от должности.



Согласно источникам, на которые ссылается телеканал Sky News, голосование по вопросу о доверии премьер-министру может состояться в ближайшее время. Подтверждением этому служит информация о том, что членам Консервативной партии (возглавляемой Мэй) поручено отменить поездки и вернуться в британскую столицу.

Как говорится в партийном уставе, процедура голосования запускается в случае, если 15% парламентариев-консерваторов заявят об утрате доверия к председателю правительства. Инициаторами отставки действующего руководства являются евроскептики, которые недовольны политикой кабинета Мэй в отношении Евросоюза, в частности, выходом Соединенного Королевства из ЕС.

Напомним, в конце сентября Тереза Мэй попала в громкий скандал, в котором оказалась замешана также канцлер Германии Ангела Меркель. Последняя отказалась здороваться с премьер-министром Великобритании, чем вызвала негодование в СМИ Соединенного Королевства.





Инцидент произошел во время неформального саммита ЕС в Зальцбурге (Австрия). Мэй протянула руку Меркель, однако канцлер ФРГ проигнорировала жест коллеги и направилась к стоящей неподалеку президенту Литвы Дале Грибаускайте.

Британские журналисты набросились с резкой критикой на Меркель. По их мнению, глава германского правительства таким образом продемонстрировала недовольство политикой Мэй и выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.