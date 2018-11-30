Обнаглевшая Мэй напала на Путина из-за украинских кораблей
Британские власти требуют освобождения украинских судов, "захваченных" Россией возле Крымского моста. Лондон призывает Москву снизить напряженность ситуации, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Мы всегда находились на передней линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые считаем надлежащими санкциями в отношении Москвы", – сказала Мэй журналистам по пути на саммит G20 в Аргентине.
Поведение России в этой ситуации Мэй назвала частью шаблонного сценария. По мнению британского премьера, Москва должна освободить суда и моряков и не допускать дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Причина названа та же - инцидент в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября корабли Военно-морских сил Украины, не уведомив российскую сторону, пытались пройти через территориальные воды России из Черного в Азовское море. Российские пограничники остановили их в Керченском проливе, для чего пришлось применить оружие. В Москве назвали случившееся провокацией. Киев же после инцидента ввел военное положение, передает ТАСС.
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