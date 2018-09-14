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Политика

Почему Эрдоган предал Путина

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
Турция активно вооружает врагов России в Сирии. Операция против боевиков в провинции Идлиб может быть сорвана из-за военной помощи Стамбула сирийской оппозиции.
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За три дня до встречи Путина и Эрдогана выяснилось, что турецкий лидер приготовил Москве очередной неприятный сюрприз. Американский журнал Newsweek, который трудно заподозрить в предвзятости, утверждает, что Анкара подрывает планы Москвы и Тегерана, которые вместе с войсками Башара Асада готовятся осуществить атаку в провинции Идлиб. Этот регион – последний форпост боевиков и разгромив их в Идлибе, можно будет считать территорию Сирии свободной от незаконных вооруженных формирований.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Источники журнала сообщили, что Анкара на днях организовала крупные поставки оружия для сирийской оппозиции в Идлибе. Среди прочего, Турция отправила боевикам, воюющим с сирийской армией, ракеты. Какие, правда, не сообщается.

На такой шаг турецкое правительство решило пойти после провала попытки убедить Кремль и Тегеран не атаковать Идлиб. Примечательно, что всего неделю назад лидеры Турции, Ирана и России встречались, чтобы обсудили будущее Сирии. На этой встрече особых разногласий не было – руководители трех стран согласились с тем, что Сирии необходим мир. Но все-таки турецкая сторона осторожно выступила против атаки на Идлиб.

Конечно, понять президента Эрдогана можно, ведь в случае масштабной атаки на Идлиб, существует угроза гуманитарной катастрофы, из-за которой около миллиона сирийцев отправятся через турецкую границу. Всего в Идлибе находится около трех миллионов человек, большинство из которых – мирные жители. Беженцы Анкаре сейчас абсолютно не нужны: страна переживает экономические трудности, которые ухудшаются дипломатическим спором с США.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani/

Но почему-то всякий раз на встрече с Владимиром Путиным турецкий лидер улыбается и говорит о наращивании сотрудничества, а спустя какое-то время принимает достаточно болезненные для России решения.

Так уже было в ситуации с Крымом. Около года назад Эрдоган сказал, как отрезал: Анкара никогда не признает полуостров российским. Причем сделал он это заявление на встрече с главой Украины Петром Порошенко.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Mustafa Kaya

Но, стоит отметить, что мантра Эрдогана об "украинском Крыме" прозвучала спустя несколько дней после встречи российского и турецкого президентов. Подводя итоги двухчасовых переговоров с глазу на глаз, Путин назвал Эрдогана другом, услышав аналогичное признание в ответ.

Интересно, что года назад Путин летал в Анкару для того, чтобы, в том числе, обсудить и болезненный для Эрдогана вопрос – детали ввода турецких сил в ту самую сирийскую провинцию Идлиб. И российский президент дал своему турецкому коллеге добро на эту операцию. Западная пресса писала, что Эрдоган принимал в своем президентском дворце "открывателя дверей в сирийской войне".

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Получается, что Эрдоган получил карт-бланш от Путина фактически на интервенцию своих войск в Сирию и сразу же сделал очередное неприятное для России заявление об украинском Крыме.

Напомним, что отношения Москвы и Анкары прошли настоящее испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны.

Фото: pixabay.com

Страны обменялись резкими заявлениями, а Россия даже перестала покупать турецкие помидоры. Но после долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров двух стран в отношениях государств наметилось потепление.

Автор: Александр Комаров14 сентября 2018, 21:59

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