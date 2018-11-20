Путин и Эрдоган утерли нос теряющему власть Порошенко
Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев признал, что Украина получила серьезный удар от президентов России и Турции. В Киеве нет никаких рычагов воздействия "Турецкий поток".
"Обе ветки проходят по Черному морю, не захватывая Крым, и реализация проекта является двусторонним вопросом отношений России и Турции", - сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
После ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год, такие цифры озвучил глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
«#Газпром» огласил планы по второй нитке "Турецкого потока" https://t.co/YQHt5jLgqX #Турецкийпоток #газопровод pic.twitter.com/ldwhq5ylzY— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 25 октября 2018 г.
Он призвал власти страны всеми способами противодействовать строительству второй нитки "Турецкого потока". По мнению Униговского, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей газотранспортной системой, в приоритете – операторов из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа ежегодно.
Напомним, что накануне, 19 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии завершения строительства морского участка стратегически важного газопровода. В Киеве за этим наблюдали с нескрываемым возмущением, осознавая при этом, что транзитные функции Украины через год-два будут навсегда утеряны.
"Турецкий поток" предполагает сооружение двух ниток газопровода мощностью по 15 миллиардов кубометров в год каждая. По первой газ пойдет в Турцию, по второй – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Интерес к продолжению прокладки газопровода по суше проявляют Болгария, Сербия, Италия, Венгрия и Австрия. Помимо этого, София намерена разморозить закрытый по призыву Вашингтона проект газопровода "Южный поток".
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