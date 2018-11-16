Пропавших Скрипалей заметили на Крымском мосту

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия уже давно не появлялись на публике. И если девушка выступила с видеообращением в мае, то ее отец никак не проявлял себя с момента происшествия в Солсбери в марте этого года. Комментаторы в Сети задаются вопросами: куда они могли пропасть да и вообще, живы ли? Неожиданные вести приходят с Крымского моста. Один из комментаторов в социальной сети Twitter заявил, что видел Скрипалей в машине, следовавшей в направлении полуострова.



Проницательные пользователи соцсетей уже давно бьют в набат: пропавшие отец и дочь могли быть ликвидированы британской разведкой, которая таким образом избавилась от ненужных свидетелей. Ведь если в Солсбери имела место тщательно спланированная Западом провокация, то Скрипали должны были умереть, чтобы потом в случае чего не сболтнуть лишнего. Посему не исключено, что к отцу и дочери подослали команду чистильщиков.

Есть и те, кто полагает, что Сергей и Юлия Скрипаль по-прежнему живы. Сторонники этой версии считают, что отец и дочь удерживаются в заложниках в Великобритании или Соединенных Штатах. Доказать или опровергнуть как первую, так и вторую версии пока невозможно.

Российские дипломаты неоднократно предлагали пострадавшим в Солсбери помощь, пытались установить с ними контакт, но Лондон явно был против. Может, переживал, что в беседе с представителями российского посольства в Соединенном Королевстве Скрипали могут сдать реальных отравителей, и тогда крупного дипломатического скандала с крайне негативными для британского руководства последствиями избежать не удастся.





В общем, много смелых, а порой и фантастических версий выдвигали о судьбе многострадальной семьи все интересующиеся. Но до сих пор никто из них не предположил, что Скрипали могли вернуться в Россию. Вероятность такого развития событий не пришла в голову ни экспертам, ни простым обывателям.

А между тем пользователь Twitter Константин Симонов не исключает, что мог видеть Скрипалей на Крымском мосту. По словам комментатора, он накануне прокатился по новенькой трассе. "Но поразил больше не он (мост. – Прим. ред.), а то, что я, кажется, видел... Скрипалей. Машина направлялась в Крым, отец сидел за рулем, дочь – рядом. Ну очень похожи. Может, и правда они? А то куда-то запропастились..."– написал Симонов.

Проехал вчера по Крымскому мосту. Мост классный. Но поразил больше не он, а то, что я, кажется, видел... Скрипалей. Машина направлялась в Крым, отец сидел за рулем, дочь - рядом. Ну очень похожи. Может, и правда они? А то куда-то запропастились.. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 16 ноября 2018 г.

А может, правда? Все думают, что Скрипали то ли убиты, то ли томятся в застенках на чужбине, а они здесь, в России, просто в силу тех или иных причин нам об этом не сообщают. Сюжет – закачаешься!

Мечтать, конечно, не вредно, но давайте будем реалистами. Вероятнее всего, что впечатлительному комментатору все-таки показалось. Судя по его Twitter, он следит за делом солсберийских страдальцев, а также за ситуацией вокруг Крымского моста. А психика человека – штука тонкая.

Не исключено, что под впечатлением от трассы через Керченский пролив ему причудились мчащиеся по ней Скрипали. А поскольку внимательно присмотреться к автомобилю и его пассажирам у Симонова, учитывая необходимость концентрации на дороге, не получилось, то он принял их за пропавших отца и дочь.





Конечно, хочется надеяться, что отравленные Скрипали живы и здоровы, что их жизни ничто не угрожает. Но в благополучный финал тянущейся уже больше полугода драмы, кажется, не верят даже их родственники. Племянница Сергея Скрипаля Виктория опасается, что ее родственника нет в живых. А его дочь, считает она, может удерживаться в Британии в качестве политического заложника.

Напомним, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Британские власти предположили, что это была нервно-паралитическая субстанция "Новичок" и заявили о причастности России к произошедшему. Москва обвинения в свой адрес отвергает.