Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Тиллерсона отправили в отставку

Рекс Тиллерсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Kyle Mazza
Дональд Трамп недоволен работой Рекса Тиллерсона. Главное противоречие между президентом и госсекретарем США связано с американской политикой в Афганистане. Пресса пророчит главному дипломату отставку. Политологи считают, что СМИ искусственно подогревают скандал, чтобы еще больше обрушить рейтинг хозяина Белого дома.
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Госсекретарь Тиллерсон – не единственный объект президентского недовольства. Не сложились теплые отношения у Трампа и с директором Национального экономического совета Гэри Коном. Уже пишут о конфликте президента с главой его администрации Джоном Келли.

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Афганские разногласия между Трампом и Тиллерсоном касаются методов урегулирования ситуации. Президент выступает за силовое решение, тогда как госсекретарь предпочитает мирные переговоры. Гэри Кона глава государства обвиняет в нелояльности из-за критики реакции Трампа на события в Шарлоттсвилле 12 августа. Кроме того, по данным Washington Post, некоторые друзья американского лидера считают неизбежным конфликт вспыльчивого Трампа и Келли. Последний, по версии журналистов, ввел слишком жесткую дисциплину в Белом доме, что президенту не очень нравится.

Противников у главы государства хватает и в Штатах в целом, и в собственной администрации в частности. Не последнюю роль в таком отношении к лидеру играет его позиция по России – Дональд Трамп выступает за развитие экономических связей. Далеко не всем в Белом доме нравится подобная перспектива, так что число противников президента в его окружении все растет.

С кадрами Трампу действительно не везет – или скорее он не очень удачно с ними работает. Со времени избрания президентом он успел отправить в отставку главу аппарата Белого дома Райнса Прибаса, пресс-секретаря Шона Спайсера и директора по коммуникациям Энтони Скарамучи. В то же время не последнюю роль во всем этом играют СМИ, большинство из которых заняли откровенно враждебную в отношении президента позицию. Они искусственно раздувают эти в общем-то рабочие моменты до уровня скандалов, отметил директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Надо понимать, что основные источники, которые сообщают о разногласиях, – это CNN и Washington Post. Оба СМИ негативно относятся к команде Дональда Трампа и к самому Трампу и будут подогревать ситуацию, которая бьет по имиджу президента. Еще до назначения Рекса Тиллерсона они говорили, что обязательно возникнут разногласия, и все время его пребывания на посту они освещают эту тему. Но на самом деле удар наносят по Трампу", – заявил политолог в эфире радио Sputnik.

Аналитики американских изданий уверены, что госсекретарь не задержится на своем посту даже до января. Другие же считают, что Рекс Тиллерсон завершит год на этой позиции. Сам дипломат, впрочем, так и планировал – речь об этом шла несколько месяцев назад, когда СМИ в очередной раз дружно отправляли госсекретаря в отставку.

Автор: Андрей Евлампиев1 сентября 2017, 11:26

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