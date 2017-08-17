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Политика

Москва задала трепку "забывшимся" странам Запада

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В 2013 году российской стороне предложили подключиться к проекту обновления музея – места памяти в лагере смерти Собибор, в котором уже участвовали Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия. Теперь решено Россию не приглашать.
прочитано 1312 раз

"Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту – Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль – изменили свою позицию в отношении российского участия… В этой связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть", – заявила Захарова на брифинге во внешнеполитическом ведомстве.

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Как пояснила дипломат, ранее Москва неоднократно получала заверения, что Россия будет задействована в обновлении музея. И, в свою очередь, подтверждала готовность принять участие в финансировании проекта.

"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии", – еще раз озвучила позицию Москвы Захарова.

Ранее Dni.Ru сообщали, что в Центральном архиве Минобороны в подмосковном Подольске были обнаружены считавшиеся пропавшими со времен окончания войны дневники рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, датированные 1938, 1943 и 1944 годами. Из них понятно, что перекусывал Гиммлер обычно в казино для эсэсовцев при концлагере Бухенвальд. Согласно другой записи, по утрам он лично следил за эффективностью установок в газовых камерах концлагеря Собибор, а вечерами отправлялся на банкет для офицеров СС.

Автор: Алексей Минин17 августа 2017, 17:14

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