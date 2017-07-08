Названо место проведения G20 в 2019 году

Гости саммита G20 приняли решение относительно места проведения мероприятия в 2019 году. Источник телеканала NHK сообщил, что политики планируют собраться в Японии.
В 2020 году саммит состоится в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Отметим, что официального подтверждения эта информация не получила.
Александра Куцевол рассказала, почему официально не вышла замуж за бывшего "Иванушку"
Отец жениха не одобряет этот брак, поэтому на торжестве отказался присутствовать
Телеведущая шокировала общественность признанием
Об этом рассказала его супруга Елена в соцсети Facebook