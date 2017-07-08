Названо место проведения G20 в 2019 году

Гости саммита G20 приняли решение относительно места проведения мероприятия в 2019 году. Источник телеканала NHK сообщил, что политики планируют собраться в Японии.

В 2020 году саммит состоится в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Отметим, что официального подтверждения эта информация не получила.