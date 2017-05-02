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Политика

Повышение статуса парламентариев защитит интересы граждан

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента во вторник, 2 мая, законопроект о повышении статуса депутатов и сенаторов при общении с чиновниками на местах. Инициатива улучшит взаимодействие законодательной и исполнительной власти, а также поспособствует реализации наказов избирателей, уверены опрошенные Dni.Ru эксперты.
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В соответствии с нормативно-правовым актом, представители региональных и муниципальных органов власти должны будут в первоочередном порядке принимать депутатов Госдумы и Совфеда, а также создать все необходимые условия для того, чтобы парламентарии смогли без проблем осуществлять свои полномочия.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Кроме того, в законопроекте будет реализована инициатива, прозвучавшая 24 апреля во время встречи президента  Владимира Путина с членами Совета законодателей. Предложение о том, чтобы руководители территориальных подразделений федеральных органов власти выступали на заседании региональных парламентов с информацией о результатах своей работы, внесено в документ.

Говоря о законопроекте, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что указанные инициативы позволят выстроить взаимодействие между парламентариями и чиновниками на региональном уровне. По ее словам, это положительно скажется  на управлении страной в целом.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект повысит представительские функции нижней палаты парламента, а также поможет более эффективно отстаивать интересы граждан. "В этой связи нам важно, чтобы депутат по итогам приема граждан, встреч с людьми имел возможность обратиться к представителям исполнительной власти, обсудить решение вопросов, которые волнуют людей", – подчеркнул председатель Госдумы.

Предлагаемые меры абсолютно логичны, если посмотреть на направление деятельности Госдумы седьмого созыва, считает политолог Антон Хащенко. "Напомню, это курс на усиление депутатских полномочий, на повышение статуса парламентариев, чтобы превратить нижнюю палату в более эффективный орган законодательной власти, усилить его роль в политической системе, чтобы парламент был не просто местом для дискуссий, но и местом принятия решений. И эти пошаговые действия – они ведут именно к этой цели", – сказал эксперт.

По мнению политолога, обязанность чиновников на местах принимать депутатов и сенаторов в первоочередном порядке является, в первую очередь, гарантией для парламентской оппозиции. "Понятно, что депутатам нужно работать, но порой бывает так, что парламентария могут недолюбливать в каком-либо регионе. И предложенная инициатива является гарантией, что их не будут заставлять обивать пороги, что депутат дойдет спокойно до любого чиновника федерального, регионального или муниципального уровня, что его обязаны будут принять и с ним разговаривать", – подчеркнул аналитик.

Антон Хащенко. Фото: 1tv.ru

В то же время, отметил Хащенко, есть мэры и губернаторы из числа оппозиции. "Соответственно, может быть и обратная ситуация, когда, к примеру, депутат-единоросс не может достучаться до оппозиционного губернатора,  мэра или другого представителя исполнительной власти на местах или их подчиненных", – сказал аналитик. В любом случае, отметил он, предложенная инициатива поможет парламентарию в осуществлении его полномочий. "Насколько я помню, об этом говорили очень давно, но в седьмой Госдуме этим наконец-то решили заняться", – добавил Хащенко.

Говоря о второй инициативе, политолог напомнил, что в России действуют федеральные органы власти, у которых имеются территориальные подразделения в регионах. Среди них Налоговая служба, Пенсионный фонд и другие. "К сожалению, они сегодня не несут никакой обязанности отчитываться о своей деятельности перед региональным депутатским корпусом", – сказал эксперт.

По его словам, получается парадоксальная ситуация, когда действия этих органов оказывают непосредственное влияние на качество жизни людей в регионах, но отчитываются перед самими регионами, в лучшем случае, в каких-либо частных случаях. "Инициатива призвана устранить эту странную ситуацию и обязать руководителей территориальных органов отчитываться перед местными депутатами. Парламентарии получат возможность вносить оценки, что-то подсказывать, направлять, это улучшит их понимание складывающейся на местах ситуации", – сказал он.

С одной стороны, это развитие парламентаризма на региональном уровне, а с другой – развитие всего демократического процесса, всей политической системы страны", – резюмировал политолог.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что внесенные на рассмотрение Госдумы инициативы являются важнейшей частью процесса восстановления должного конституционного статуса парламента и депутатов. "Напомню, что законодательная, исполнительная и судебная ветви власти у нас по Конституции равны", – сказал эксперт. 

Алексей Мартынов. Фото: facebook.com/aleksey.martynov.9

По его словам, внесенный Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко законопроект направлен на восстановление представительской функции и защиту интересов непосредственно избирателей. "Безусловно, это дополнительный серьезный инструмент отстаивания интересов избирателей по продвижению тех наказов и мнений, которые должен донести депутат до исполнительной власти", – подчеркнул Мартынов.

Политолог уверен, что указанные инициативы позволят депутатам как федерального, так и регионального уровней успешнее справляться с наказами избирателей, поскольку многие из требований необходимо решать как можно более оперативно. "Очень многие вопросы требуют оперативного решения, поэтому очень важно порой как можно быстрее выйти на того или иного чиновника, чтобы депутат имел возможность оперативнее с ним пообщаться", – подчеркнул аналитик.

Автор: Иван Поляков2 мая 2017, 17:32

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