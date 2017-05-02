Начались переговоры Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин начал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прилетела в Сочи. Самолет немецкого лидера приземлился в местном аэропорту.
Ангела Меркель прилетела в Сочи— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 мая 2017 г.
pic.twitter.com/kBX4OYuBao
Предположительно, в ходе встречи будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества. Не исключено, что главы государств обсудят и процесс урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии.
Началась встреча Путина и Меркель в Сочи: среди тем переговоров - двусторонние отношения, Сирия и Украина pic.twitter.com/1jpzen0dj0— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 мая 2017 г.
Ведущую "Дома-2" назвали половой тряпкой
По мнению эксперта, никакой "турбулентности ясного неба" на рейсе Москва – Бангкок не было
Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций
Певец рассказал о том, каково быть супругом Примадонны