Начались переговоры Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин начал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прилетела в Сочи. Самолет немецкого лидера приземлился в местном аэропорту.

Ангела Меркель прилетела в Сочи

pic.twitter.com/kBX4OYuBao — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 мая 2017 г.

Предположительно, в ходе встречи будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества. Не исключено, что главы государств обсудят и процесс урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии.