Украина заметает следы одесской трагедии

Куликово поле в Одессе окружено полицией. В заграждениях открыты несколько проходов для тех, кто приходит сюда почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов. Служба безопасности Украины тем временем нагрянула с обысками к активистам, которые продолжают расследование событий 2 мая 2014 года.

Народ собирается на Куликовом поле с утра, несмотря на то что митинг начнется в 14:00. Попасть туда можно только через один проход – рамка металлодетектора установлена со стороны Итальянского бульвара. Территорию патрулируют полицейские и бойцы Нацгвардии.

Официальные украинские СМИ разродились статьями по поводу одесской трагедии. В версии Киева жертвы тех событий представлены "экстремистами", которые для начала напали на "мирных футбольных болельщиков", а затем забаррикадировались в Доме профсоюзов и сами его подожгли.

СБУ также решила нанести превентивный удар. Спецназ с утра нагрянул с обысками к активистам движения "Куликово поле". "У "куликовцев" с утра проводятся обыски. На данный момент известно об обысках у Виктории Мачулко, Мориса Ибрагима и Наталии Дементьевой. Также, по неподтвержденной пока информации, сотрудники СБУ присутствуют еще как минимум по трем адресам", – написала в Facebook представитель движения Надежда Мельниченко.

Митинг памяти состоится в Одессе в третью годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек. Расследование трагедии умышленно затягивается – Киеву политически невыгодно наказывать виновных. В этом убеждены большинство экспертов, в том числе и представители ООН. В международной организации заявили, что большая часть доказательств преступлений во время протестных действий на Майдане и в одесском Доме профсоюзов просто уничтожены.

Пока Украиной правят силы, которые пришли к власти с помощью Майдана, расследование не будет завершено, уверен аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. "Оно не будет доведено до конца – так же, как и ряд других расследований, например, связанных с убийством Олеся Бузины. Потому что в постмайданной Украине действовало и действует сейчас правило: цель оправдывает средства. Власти политически невыгодно сажать тех, кто фактически ее легитимизировал", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

При этом выявить убийц вовсе не сложно, даже несмотря на то, что часть улик успели уничтожить, убежден эксперт. Он напомнил, что записи тех трагических событий есть в интернете. Россия также проводила свое расследование и собрала доказательную базу, здесь проживают многие свидетели одесской трагедии. Москва готова поделиться этими данными – если, конечно, будет на то добрая воля украинской стороны.

Власти Украины хотели бы забыть 2 мая 2014-го как страшный сон. Однако Россия не позволит спустить это дело на тормозах, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Это дело не будет замято, поскольку мы не дадим его замять. Дело это будет существовать до тех пор, пока не состоится суд – все равно, будет этот суд очный или заочный – над теми, кто на самом деле убил людей", – сказал он.

Напомним, активисты Антимайдана после госпереворота на Украине в 2014 году разбили на Куликовом поле палаточный лагерь. Днем 2 мая вспыхнули потасовки между ними и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также радикалами Евромайдана. Все закончилось уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты. По официальным данным, пострадали более 250 человек, во время пожара погибли 42 человека, еще шестеро – во время столкновений с радикалами.