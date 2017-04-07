Атакой Трампа на Сирию руководила женщина

Командиром эсминца американских ВМС, который участвовал в ракетном ударе по сирийской авиабазе Шайрат, оказалась женщина. Пользователи соцсетей, проанализировав открытые источники, выяснили имя офицера – Андрэа Слау.

Ракеты по аэродрому правительственных сил Сирии Шайрат были запущены, в частности, с эсминца USS Ross (DDG-71) и с борта корабля USS Porter (DDG-78). Как указано на официальном сайте командования ВМС США в Европе и Африке, командиром одного из них является офицер Андрэа Слау.

Тот же официальный сайт сообщает, что офицер Слау закончила Военно-морскую академию США, получив степень бакалавра наук в области океанической инженерии. В начале 2000-х она была приписана к экипажу USS Балкели (DDG 84), где проходила службу в качестве офицера управления огнем (Fire Control Officer) в течение нескольких лет. Затем проходила службу в Катаре и принимала участие в операции в Ираке в 2013 году.

Как писали Dni.Ru, жертвами обстрела аэродрома Шайрат в Хомсе стали девять мирных жителей. Среди них оказались четверо детей. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что только 23 крылатые ракеты ВВС США из 59 запущенных достигли цели. Место падения оставшихся 36 неизвестно.

USS Porter (DDG-78). Commissioned Mar 20, 1999.

CDR Andria L. Slough

Home-ported in Naval Station Rota, Spain.#Syria pic.twitter.com/PMYgYGXuY5 — Erik D. Reedy (@ERIK_D_REEDY) 7 апреля 2017 г.

Москва предупредила о возросших рисках столкновения России и США после американского удара по сирийской авиабазе. По некоторым данным, на правительственном аэродроме могли находиться российские граждане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил: вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении рисков из-за приостановки действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии. Сразу же после обстрела авиабазы американскими "Томагавками" Москва разорвала соглашение с Америкой о координации действий в Сирии.

это Andria L. Slough - командир эсминца УРО USS "Porter", участвовавшего в ракетном ударе по асадовцам pic.twitter.com/rvyuHoYyRv — Шведешен Кенігсрейх (@IIIwed) 7 апреля 2017 г.

Песков переадресовал военным вопрос о мерах по защите других объектов сирийских вооруженных сил с помощью ВКС России. "Российские вооруженные силы и ВКС России легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирии в связи с обращением законного сирийского руководства", – напомнил представитель Кремля.