Собирающие биоданные россиян США озаботили Захарову

"Мы крайне озабочены проведением именно военным ведомством США исследований с биологическим материалом российских граждан, который был создан на территории России", – цитирует РИА Новости официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову. "Официальные объяснения, которые были распространены Пентагоном, в данном случае звучат неубедительно и только вызывают дополнительные вопросы", – добавила она.

Отметим, большинство россиян не стали бы делиться своим биологическим материалом для научных исследований, показал опрос портала "Рамблер". Об этом заявили 70% респондентов. Еще 18% доверили бы такую работу исключительно российским ученым. 6% отдали бы свои биоданные науке, но только в том случае, если им за это заплатят. Столько же готовы поделиться ими без каких-либо условий.