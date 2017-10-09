Американский посол заговорил по-русски

Новый американский посол в России Джон Хантсман осваивает русский язык. В своем видеообращении, размещенном в соцсетях, он заявил, что рад приехать в Москву, и произнес первую фразу на русском.

Дипломат похвастался знаниями русского языка: он сказал, что уже выучил, как произносится крылатое выражение, которое пригодится ему для работы в России – "Дорогу осилит идущий".

"Я очень рад, что приехал в Москву. Я надеюсь встречаться с россиянами из самых разных сфер общества", – сказал посол.

Само выражение "дорогу осилит идущий", как и приветствие "здравствуйте", Хантсман произнес по-русски. Известное латинское выражение Viam supervadet vadens заимствовано из Библии, его использовали в своих произведениях поэты и писатели, начиная с древнегреческих.

Ранее Джон Хантсман пошутил: его коллеги по посольству считают, что он говорит по-русски с китайским акцентом. В Кремле полагают, что дипломат может внести вклад в реставрацию двусторонних отношений, которые переживают сейчас не самые лучшие времена.

Хантсман стал новым послом США в России, сменив на этом посту Джона Тефта, который возглавлял американскую дипмиссию с 2014 года. В 2005-2009 годах Хантсман был губернатором штат Юта, а затем – послом США в Пекине, где получил из уст лидера КНР Си Цзиньпина характеристику "друг Китая".

В конце сентября американский сенат единогласно поддержал кандидатуру экс-губернатора на должность посла в России. 3 октября Хантсман вручил верительные грамоты президенту Владимиру Путину. На торжественной церемонии в Кремле российский лидер сказал, что недоволен нынешними отношениями Москвы и Вашингтона.

"Что же касается двусторонних отношений с Соединенным Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела", — сказал тогда Путин.