Американский посол заговорил по-русски
Дипломат похвастался знаниями русского языка: он сказал, что уже выучил, как произносится крылатое выражение, которое пригодится ему для работы в России – "Дорогу осилит идущий".
"Я очень рад, что приехал в Москву. Я надеюсь встречаться с россиянами из самых разных сфер общества", – сказал посол.
Само выражение "дорогу осилит идущий", как и приветствие "здравствуйте", Хантсман произнес по-русски. Известное латинское выражение Viam supervadet vadens заимствовано из Библии, его использовали в своих произведениях поэты и писатели, начиная с древнегреческих.
Ранее Джон Хантсман пошутил: его коллеги по посольству считают, что он говорит по-русски с китайским акцентом. В Кремле полагают, что дипломат может внести вклад в реставрацию двусторонних отношений, которые переживают сейчас не самые лучшие времена.
Хантсман стал новым послом США в России, сменив на этом посту Джона Тефта, который возглавлял американскую дипмиссию с 2014 года. В 2005-2009 годах Хантсман был губернатором штат Юта, а затем – послом США в Пекине, где получил из уст лидера КНР Си Цзиньпина характеристику "друг Китая".
Знакомьтесь: Джон Хантсман, новый посол США в России. #посолХантсман pic.twitter.com/cWplx4naGX— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 9 октября 2017 г.
В конце сентября американский сенат единогласно поддержал кандидатуру экс-губернатора на должность посла в России. 3 октября Хантсман вручил верительные грамоты президенту Владимиру Путину. На торжественной церемонии в Кремле российский лидер сказал, что недоволен нынешними отношениями Москвы и Вашингтона.
"Что же касается двусторонних отношений с Соединенным Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела", — сказал тогда Путин.
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