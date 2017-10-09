Киев приготовил тысячи гробов для ВСУ в Донбассе

Закон Порошенко о "реинтеграции Донбасса" вынудит Киев заготавливать тысячи гробов для "героев" так называемой антитеррористической операции (АТО). Возможные потери, не скрываясь, подсчитывает украинский генштаб. Если президент Украины всерьез намерен реализовать изложенные в законопроекте идеи, то единственный путь – возобновление военной операции против юго-восточных регионов, уверены политологи.

Потери ВСУ в случае попытки Киева вернуть Донбасс вооруженным путем прикинул украинского начальник генштаба Виктор Муженко. Он-то готов начать военные действия хоть завтра. Просто решил напомнить президенту, что даже первые десять дней наступления обойдутся Украине минимум в 3 тысячи убитых солдат и офицеров. А с учетом раненных, контуженных и пропавших без вести всего из строя выйдут не менее 10−12 тысяч военных (15−20% группировки ВСУ).

Отсюда следует вывод: за неделю военных действий группировка в Донбассе станет небоеспособной. Войска с передовой надо будет отводить в тыл и заменять новыми частями – которых у генштаба попросту нет. Кроме того, уверен Муженко, народ Украины сегодня психологически не готов такую цену за контроль над "мятежным регионом".

"Иными словами: только прикажи президент Петр Порошенко – армия-то за милую душу тут же перейдет в наступление (а что еще во всеуслышание должен молоть начальник Генштаба, чтобы его немедленно не отправили в отставку?). Но вот народец нас, дескать, не поймет, когда по городам и весям грузовиками и автобусами станут развозить солдатские гробы". – пишет "Свободная пресса".

Автор статьи убежден, что свое заявление Муженко сделал, исходя исключительно из политических соображений. И к военному делу расчеты украинских генералов не имеют ровно никакого отношения – их заботит неопределенность, большое число неучтенных факторов при планировании такой операции. И главный вопрос, по мнению издания – вмешается ли в таком случае Россия?

Сторонники военного удара ВСУ по Донбассу не скрывают, что успех возможен лишь в случае, если Запад сумеет предотвратить российское вмешательство в ход войны. Однако рассчитывать они могут, разве что, на США. Европа эскалацию конфликта едва ли поддержит, считает автор. Берлин и Париж, отстаивающие незыблемость Минских соглашений, сочтут начало военных действий посягательством на свой международный авторитет. И Порошенко по головке, безусловно, гладить не станут.

Муженко своим заявлением, фактически, дает Порошенко возможность, показав свою решимость "ястребам", тянуть с окончательным принятием закона. Но проблема в том, что политические оппоненты президента не менее влиятельны и могущественны. К примеру, секретарь СНБО Александр Турчинов давно требует, чтобы ВСУ двигались на восток. Его поддерживает и губернатор Донецкой области Павел Жебривский. За ними стоит вся мощь националистических батальонов. Так что озвученный Муженко сценарий вполне может стать реальностью – не по воле Порошенко, но стараниями Турчинова с компанией.