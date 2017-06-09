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Июнь 9, 2017
просмотры: 123

Калашникова пришла на премию с женатым армянином

567

На премии Fashion People Awards собрались самые топовые персонажи. Поющая ведущая Ольга Бузова представила новый хит, Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья Алла Пугачевой. А Вячеслав Манучаров весь вечер не отходил от Юлии Барановской – они были ведущими. Но главной сенсацией вечера стала Анна Калашникова. Гости косились на ее живот, пытаясь понять, беременная она или нет. А сама Аня не отходила от спутника-армянина. Позже выяснилась пикантная подробность – мужчина женат.

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