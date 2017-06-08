Газманов и Арзамасова показали чувства Топ-модель опозорилась в Каннах Свадьба сестры Кейт Миддлтон Жутко растолстевшие знаменитости

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Четверг 8 июня
Лента новостей
22:01
В России предложили приговаривать к смерти с отсрочкой
22:00
Утвержден новый тариф на проезд в электричках в пределах Москвы
21:53
Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
21:50
"ИГ" пообещало России новые теракты
21:44
Разъяренный должник накинулся на пристава с камнем
21:42
"Аэрофлот" проведет фотоконкурс ко Дню России
21:34
На "Кинотавре" разразился скандал
21:32
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
21:27
Янукович публично поиздевался над Киевом
21:08
США нанесли авиаудар по армии Асада
20:55
Кличко грозит тюрьма за тайные особняки
20:52
Волочкова о помолодевшем Собянине: Дорожу нашими отношениями
20:42
"ЕР" назначит новых руководителей партийных проектов
20:18
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
20:05
Клинтон уличили в использовании "рабского труда" афроамериканцев
20:05
Условия проведения акции 12 июня были приняты организаторами
20:03
"ЕР" утвердила кандидатуры на пост главы в трех регионах
20:02
Знаменитые любители мороженого
19:34
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
19:32
Детей на матрасе унесло в Финский залив
19:05
Похищенного сектантами мальчика нашли в Белоруссии
18:53
Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
18:45
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
18:26
В Москве святым мощам поклонились полмиллиона человек
18:25
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
18:13
Хромая Кудрявцева с трудом передвигается
18:07
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
17:58
Как в столице отметят День России
17:56
Украина получила равнодушный ответ от НАТО
17:56
Фестиваль "Времена и эпохи" завершится 12 июня
17:55
Как распознать истинные намерения мужчины
17:39
Россияне внезапно стали меньше пить и курить
17:35
Друг Хворостовского: Не было ощущения, что мы прощаемся
17:06
Нелегалов уберут с московских кладбищ
17:06
Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю
16:54
Как бороться с болезненными месячными
16:42
Путин подшутил над брошенным в одиночестве Си Цзиньпином
16:39
Обнаженного Садальского сравнили с тюленем
16:39
Знаменитый музыкант госпитализирован после падения
16:33
Собчак поиздевалась над известной ведущей
16:30
Как современное искусство помогает обычным людям
16:27
Беременная Мустафина сделала интересное признание
16:26
Шпицу и Гайдуляна заметили на вечеринке в Москве
16:20
Какую красотку упустил хоккеист Радулов
16:17
В Москве на крыше электрички нашли тело кубинца
15:57
Россиянам отказали в повышении пенсий
15:54
Платье в стиле БДСМ стало провалом для Ходченковой
15:45
Галкин о состоянии больной Пугачевой
15:43
Самые яркие перлы из фильма "12 стульев"
15:43
Какие автомобили выбирают россияне
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панина принудительно отправляют к психиатру
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
Больного Славу Зайцева увозят из России
Панин втянул Киркорова в свои секс-игры
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 8, 2017
просмотры: 123

Знаменитые любители мороженого

567

Вот и пришла долгожданная жара. Самой популярной и любимой летней сладостью считается мороженое. Едва найдется человек, который хоть раз в жизни не пробовал эскимо, вафельный стаканчик или рожок. Известно, что 8 июня 1786 года в Нью-Йорке в продажу впервые поступило это охлаждающее лакомство. Секрет изготовления мороженого привез в 18 веке в Европу Марко Поло. Ходят слухи, что сам Джордж Вашингтон пробовал делать мороженое в своем ранчо в Монт-Вернон. Несмотря на то, что в России мороженое появилось в 18 веке, производить его начали только к 30-м годам 20-го столетия. Dni.ru, пользуясь случаем, вспомнили звездных любителей мороженого и сделали подборку их фотографий с бессменным летним гастрономическим хитом.

поделиться

комментарии

Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника

За второй день киносмотра актрисы успели позагорать и сменили несколько нарядов

567
567

Какую красотку упустил хоккеист Радулов

Знойная гимнастка демонстрирует чудеса растяжки на зависть Волочковой

567

Костомаров кричит из-за Навки

Прославленный фигурист упал на колени

567

Российские тюремщицы показали свои прелести на конкурсе

Девушки отметили День легкой промышленности

567

Эротичные актрисы на красной дорожке "Кинотавра"

Красотки оголили свои прелести на церемонии открытия ежегодного кинофестиваля в Сочи

567

Как девушки готовились к открытию "Кинотавра"

На красной дорожке фестиваля в Сочи собрались самые яркие звезды отечественного кино

567

Собчак понравилась изуродованная Волочкова

Светская львица первой оценила картину Сергея Шнурова

567

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

На празднование юбилея продюсера собрался весь бомонд

567

Самые горячие фото Анны Курниковой

Россиянка считается одной из самых привлекательных теннисисток в мире

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Друг Хворостовского: Не было ощущения, что мы прощаемся

Больному певцу предстоит долгое восстановление
Шоу-бизнес

Ольга Бузова увеличила грудь (фото)

Ведущая "Дома-2" оголила свои роскошные достоинства

Политика

Янукович публично поиздевался над Киевом
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
Украина получила равнодушный ответ от НАТО
Путин подшутил над брошенным в одиночестве Си Цзиньпином

Шоу-бизнес

Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
Волочкова о помолодевшем Собянине: Дорожу нашими отношениями
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину

Проишествия

За что в США жестоко убили юного россиянина
Чемпион России устроил драку со стрельбой в Москве
Американец снял схватку с акулой под водой
Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России

Lifestyle

На "Кинотавре" разразился скандал
Знаменитый музыкант госпитализирован после падения
Самые яркие перлы из фильма "12 стульев"
Скандальная "Анна Каренина" вышла на большой экран
Шоу-бизнес

Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями

В Сети вовсю обсуждают наряды звезд на церемонии открытия XXVIII фестиваля в Сочи
Шоу-бизнес

Шпица прошлась по красной дорожке без нижнего белья

В Сочи стартовал "Кинотавр"
Шоу-бизнес

Бывшая жена Радулова потрясла грязным бельем

Дарья Дмитриева прокомментировала развод с хоккеистом
Шоу-бизнес

Галкин о состоянии больной Пугачевой

Юморист оставил певицу ради заработка

Гороскоп

Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня

Фоторепортажи

Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
Знаменитые любители мороженого
Какую красотку упустил хоккеист Радулов
Костомаров кричит из-за Навки

Спорт

Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю
Беременная Мустафина сделала интересное признание
Болгарский футболист хлебнул пивка и забил гол перед свистком

Регионы

Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
Полиция 40 минут ехала к месту бойни под Тверью
Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru