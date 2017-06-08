Знаменитые любители мороженого

Вот и пришла долгожданная жара. Самой популярной и любимой летней сладостью считается мороженое. Едва найдется человек, который хоть раз в жизни не пробовал эскимо, вафельный стаканчик или рожок. Известно, что 8 июня 1786 года в Нью-Йорке в продажу впервые поступило это охлаждающее лакомство. Секрет изготовления мороженого привез в 18 веке в Европу Марко Поло. Ходят слухи, что сам Джордж Вашингтон пробовал делать мороженое в своем ранчо в Монт-Вернон. Несмотря на то, что в России мороженое появилось в 18 веке, производить его начали только к 30-м годам 20-го столетия. Dni.ru, пользуясь случаем, вспомнили звездных любителей мороженого и сделали подборку их фотографий с бессменным летним гастрономическим хитом.