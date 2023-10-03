Ольга Михайловна Миримская Предприниматель, филантроп

Ольга Миримская – российский предприниматель, банкир, филантроп. Основатель компании "Русский продукт", президент банка "БКФ".



Детство

14 февраля 1964 года в семье сотрудника ОКБ Сухого Михаила Миримского и авиаконструктора Светланы Кравцевой из подмосковного Жуковского родилась девочка, которую назвали Ольга. Она выросла и стала известным российским предпринимателем и филантропом.

Ольга Миримская росла в интеллигентной семье. Ее дедушка – Николай Федорович Кравцев – стоял у истоков создания Центрального аэрогидродинамического института. Он участвовал в разработке технологий, совершивших переворот в испытаниях летательных аппаратов.

Семейную традицию продолжила его дочь Светлана. Она работала в Специализированном опытно-конструкторском бюро и в НИИ Авиационного оборудования. Светлана Кравцева принимала участие в создании уникального советского космического корабля "Буран".

Мужем Светланы Кравцевой стал также связанный с наукой человек. Михаил Миримский – кандидат технических наук. Он продолжает работать до сих пор, являясь акционером и одним из менеджеров АО "Каустик", входящего в состав группы компаний НИКОХИМ – одного из лидеров российской химической промышленности.

Учеба

Ольга Миримская со школьных лет увлекалась гуманитарными дисциплинами. Ее интересовали история, литература и иностранные языки: английский, французский, итальянский.

В планы девочки входило получение высшего образования на филологическом факультете МГУ. Отец сумел переубедить ее и сделать более прагматичный выбор.

В результате после школы Ольга поступила на факультет экономической кибернетики МИНХ имени Плеханова. Его она окончила с отличием в 1986 году. Следующим этапом стала престижная аспирантура Института США и Канады АН (ИСКАН) СССР.

В то же время – начиная с 1986 года – работала в отделе управления ИСКАН под руководством известных российских ученых Леонида Евенко и Андрея Кокошина. Вместе с коллегами она принимала участие в разработках по передовым на тот момент направлениям в области анализа и проектирования организационных структур управления производственных и научно-производственных объединений.

Также Ольга Миримская была советником Верховного Совета СССР по вопросам конверсии. Часто именно она сопровождала директоров военных заводов во время поездок в США.

Это были не единственные контакты Миримской с миром западной науки в те годы. В 1987 году она стажировалась в Институте экономики Польской академии наук. А с 1988 по 1989-й по программе обмена учеными преподавала курс по экономике в Университете Мериленда.

В том же году она участвовала в работе Центра стратегических инициатив при Сенате США, который занимался вопросами конверсии, а также оценивал возможности обмена технологиями между СССР и США.

Ольга Миримская получила степень магистра (MSc) после обучения в школе международной политики Джорджтаунского университета в 1990-1992 годах. Также она стажировалась в Вашингтонском офисе Мирового банка и в транснациональной компании Mars в Великобритании.

Карьера

С 1992 по 1994 годы Ольга Миримская работала главным консультантом в издательской компании "Менатеп-информ". В 1994 году стала начальником департамента пищевой промышленности ЗАО "Роспром".

В 1996 году Ольга Миримская основала АО "Русский продукт" и заняла там должность генерального директора. В 2003 году стала председателем совета директоров.

Компания "Русский продукт", созданная на базе пяти бывших крупных государственных предприятий, выпускает овсяные хлопья, каши, кисели и компоты, кофе, какао, цикорий и приправы. Ее главные производственные мощности сосредоточены в Калужской области. Концерн много лет занимает лидирующие позиции на рынке производства и реализации бакалейных товаров в РФ, что стало возможно благодаря заложенным Миримской в ДНК бренда технологичного подхода и стремления к новым высотам.



Карьера Ольги Миримской в банке "БКФ" началась в 2008 году, когда она заняла пост старшего вице-президента кредитной организации. В 2010-м стала председателем правления, а с 2013-го – президентом банка.

В 2015 году журнали Forbes включил Ольгу Миримскую в рейтинг 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 100 миллионов долларов, что позволило предпринимательнице занять 22-е место.

Общественная деятельность

В 2000-х годах благодаря Ольге Миримской возник конноспортивный клуб "Мечта". Она выступила как автор, основной организатор, и главный спонсор турнира по конкуру "Хрустальное седло", проходивший с 2002 по 2009 годы. Каждый сентябрь на арене "Битцы" проходили соревнования между сильнейшими отечественными и иностранными конкурсантами.

С 2004 года турнир официально получил статус международного и стал этапом Кубка мира. К 2009 году его призовой фонд достиг отметки в 150 тысяч швейцарских франков.

В 2003 году возник "Хрустальный дебют" – первые отечественные соревнования по конкуру на стиль для молодых лошадей. Его организаторами являлись "Русский продукт" и журнал о лошадях и конном спорте "Золотой Мустанг".

В 2017 году Ольга Миримская стала ведущей рубрики "Клуб деловых детей" в детской передаче "С добрым утром, малыши!" на канале "Карусель".

Тема детей и спорта соединилась в 2021 году, когда "Русский продукт" запустил уникальный проект по поддержке детского спорта "Геркулес – первые медали". Заявки на участие в нем могут подавать дети от восьми до 14 лет из любого города России.

Три раза в год представители компании вместе с действующими спортсменами будут рассматривать все заявки и помогать им достигать своих целей. В зависимости от конкретной нужды детям покупают форму или инвентарь, а также организуют им тренировки с известными спортсменами.

Foodtech

В апреле 2021 года на производстве "Русского продукта" в селе Детчино Калужской области Ольга Миримская продемонстрировала губернатору Владиславу Шапше пилотный проект по цифровизации пищевого производства, успешная реализация которого позволит сделать качественный скачок в развитии российского Foodtech.

IT-платформа работает на российском оборудовании. Аналогов в нашей стране на данный момент нет. Проект позволяет объединить производственную цепочку предприятия в единую экосистему.

Занимаются им совместно "Русский продукт", "Ростелеком" и Московский завод тепловой автоматики. Платформа войдет в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи, а затем ее смогут использовать и другие российские предприятия пищевой отрасли.

Владислав Шапша высоко оценил проект. Он выразил уверенность, что этот проект ждет успех. Губернатор поблагодарил компанию за участие в социально значимых проектах.

Личная жизнь

Ольга Миримская в настоящее время не замужем. У нее четверо детей.

Первые трое – Илья (г.р.1985), Аркадий (г.р.1987), Наталия (г.р.1993) – родились в браке с Алексеем Голубовичем, менеджером высшего звена из компании "ЮКОС" и владельцем инвестиционной группы Arbat Capital.

С 2009 по 2015 годы Ольга Миримская была в гражданском браке с главой платежной системы "Золотая корона" Николаем Смирновым. В 2015 году у них родилась дочь София.