Евгения Медведева - российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призер чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призер Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов.

Заслуженный мастер спорта России, обладательница мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. По состоянию на январь 2018 года занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Воспитанница московской школы фигурного катания, отделение «Хрустальный» (Москва) Центра спорта и образования «Самбо-1970» Москомспорта.С 1 сентября 2017 года является студенткой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Отец Медведевой — Арман Бабасян, армянский бизнесмен. Мать — Жанна Девятова, бывшая фигуристка. Сестра — Карина Бабасян. По некоторым данным, Евгения взяла фамилию бабушки по материнской линии.

Евгения занимается фигурным катанием с трех с половиной лет. Первый педагог - Любовь Яковлева в ЦСКА, а после — Елена Селивана. В 2007 году родители перевели девочку в группу Этери Тутберидзе.