"Сильно сдал иммунитет": шокированная новостями Медведева рассказала о состоянии больного Костомарова

Фигуристка Евгения Медведева пролила свет на болезнь Романа Костомарова.

45-летний фигурист и Олимпийский чемпион Роман Костомаров был экстренно госпитализирован с пневмонией. Похожее состояние было и у певицы Максим прошлым летом. Сейчас, после ряда процедур, ЭКМО и ИВЛ, фигурист постепенно востанавливается. Коллега фигуристка спортсменка Евгения Медведева рассказала о состоянии больного.

По словам участницы "Ледникового периода", она старалась не сильно отвлекать супругу фигуриста Оксану Домнину. Информацию о Романе Костомарова она собирала по крупицам — через СМИ, знакомых и друзей. Шокированная новостями о таком тяжелом протекании болезни, Евгения Медведева сама просит поклонников был очень осторожными.

"У меня ко всем, кто нас сейчас читает, большая просьба: друзья, следите, пожалуйста, за своим здоровьем!" — обратилась к читателям спортсменка.

К сожалению, Чемпионка России сама не понаслышке знает, что такое кататься в мороз. В 2022 году она выходила на лед даже при плохом самочувствии. По словам Евгении Медведевой, ответственность перед зрителями гораздо важнее, особенно, когда у тебя главная роль.

"В прошлом году, когда катала тройники, у меня сильно сдал иммунитет, порой температура поднималась до 39", — поделилась фигуристка.