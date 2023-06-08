Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня

Спортсменка показала в блоге красивые кадры с возлюбленным, снятые на берегу океана.

Личная жизнь известной фигуристки Евгении Медведевой не раз становилась поводом для обсуждения. Двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании часто приписывали разные романы и влюбленности. Однако спортсменка предпочитала держать свои любовные дела в тайне.

Последние месяцы засекреченная личная жизнь Медведевой будоражила фанатов особенно сильно. Евгения намекала подписчикам на отношения в соцсетях и периодически появлялась на публике в компании коллеги Дмитрия Чигирева. Сложив два и два, поклонники сделали вывод, что спортсмены вместе. При этом сами голубки сплетни долгое время никак не комментировали. Однако новое романтичное видео в блоге фигуристки расставило все по своим местам.

Как уточняет RT, сейчас Медведева и Чигирев вместе отдыхают на Мальдивских островах. Сегодня Евгения опубликовала в социальных сетях ролик, на котором предстала в объятиях нового парня. Парочка записала трогательное видео, позируя на берегу океана. На кадрах влюбленные нежно держат друг друга за руки и обмениваются поцелуями.

Судя по всему, между Дмитрием и Евгенией все серьезно. Слухи об их отношениях ходят уже не один месяц. Можно сделать вывод, что известный блогер Даня Милохин, с которым у фигуристки тоже была яркая история, остался в прошлом. Музыкант и спортсменка не были парой, но целовались во время участия в шоу "Ледниковый период". В результате об их близости твердили буквально на каждом шагу.