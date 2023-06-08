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Четверг 8 июня

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Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня

Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня
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Спортсменка показала в блоге красивые кадры с возлюбленным, снятые на берегу океана.

Личная жизнь известной фигуристки Евгении Медведевой не раз становилась поводом для обсуждения. Двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании часто приписывали разные романы и влюбленности. Однако спортсменка предпочитала держать свои любовные дела в тайне.

Последние месяцы засекреченная личная жизнь Медведевой будоражила фанатов особенно сильно. Евгения намекала подписчикам на отношения в соцсетях и периодически появлялась на публике в компании коллеги Дмитрия Чигирева. Сложив два и два, поклонники сделали вывод, что спортсмены вместе. При этом сами голубки сплетни долгое время никак не комментировали. Однако новое романтичное видео в блоге фигуристки расставило все по своим местам.

Как уточняет RT, сейчас Медведева и Чигирев вместе отдыхают на Мальдивских островах. Сегодня Евгения опубликовала в социальных сетях ролик, на котором предстала в объятиях нового парня. Парочка записала трогательное видео, позируя на берегу океана. На кадрах влюбленные нежно держат друг друга за руки и обмениваются поцелуями.

Судя по всему, между Дмитрием и Евгенией все серьезно. Слухи об их отношениях ходят уже не один месяц. Можно сделать вывод, что известный блогер Даня Милохин, с которым у фигуристки тоже была яркая история, остался в прошлом. Музыкант и спортсменка не были парой, но целовались во время участия в шоу "Ледниковый период". В результате об их близости твердили буквально на каждом шагу.

8 июня 2023, 16:00
Евгения Медведева. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

Резко изменить свою жизнь Медведева решил по итогам прошедшего сезона. Она ушла от Этери Тутберидзе и уехала в Северную Америку к Брайану Орсеру.
При этом 18-летняя фигуристка не забывает о своей личной жизни и постепенно осваивается к новым условиям за границей. Своими впечатлениями Медведева регулярно делится со своими подписчиками в социальных сетях.
После отъезда в Канаду она призналась, что поборола один из своих страхов.
Раньше я боялась выступать в шоу, чувствовала себя не очень комфортно в них. Возможно, это происходила из-за неудобного костюма, или из-за не очень яркого света, или маленького катка. Все это могло пугать. Но сейчас я могу просто наслаждаться своими выступлениями. Особенно после Олимпийских игр. Теперь, выходя на лед, я радуюсь каждой минуте, каждой секунде, каждому мгновению», — заявила Медведева.
Медведева с Орсером.
В родную страну фигуристка вернется 5 сентября, когда начнется сбор национальной команды России.
В сезон россиянка войдет с новой спортивной атрибутикой. Недавно фигуристка похвасталась своими новыми коньками, лезвия которых сделаны из розового золота.
«Кофе, гуси. Добро пожаловать в Торонто», — написала в описании к снимку Медведева.

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