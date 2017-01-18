В центре Москвы мужчине в Lexus прострелили голову

На Шмитовском проезде в центре Москвы был обнаружен мужчина с простреленной головой. Пострадавшего нашли в салоне автомобиля Lexus.
Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, передает Life.ru. На месте происшествия работают врачи и полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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