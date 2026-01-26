Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 26 января

11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 10:22Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ

"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ
90

Столица организует спортивные мероприятия, где смогут проявить себя атлеты с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград» на текущей неделе, с 26 января по 1 февраля, в столице запланированы состязания по плаванию и волейболу для участников с ОВЗ. Мероприятия нацелены на поддержку адаптивного спорта и содействие социальной адаптации людей с инвалидностью.

Известно, что плавание — один из самых эффективных способов реабилитации. Оно снижает нагрузку на суставы, укрепляет мышцы, развивает гибкость и благотворно влияет на сердечно‑сосудистую систему. 28 января в бассейне Гребного канала «Москва» (Островная улица, дом 1, строение 1) пройдут заплывы для людей с поражением опорно‑двигательного аппарата. Соревнования начнутся в 11:00 и завершатся в 13:30. Участвовать могут совершеннолетние москвичи. Для этого потребуется заранее отправить онлайн заявку. В день соревнований необходимо предъявить паспорт, медицинский полис, справки по форме № 1144‑н, о медико‑социальной экспертизе (МСЭ) и для посещения бассейна. С собой следует взять купальные принадлежности, шапочку, полотенце, средства личной гигиены и специальную обувь.

31 января спортивные баталии развернутся в комплексе «Марьина Роща» (3‑я улица Марьиной Рощи, дом 8). С 13:30 до 19:00 здесь пройдут окружные состязания по волейболу среди мужчин и женщин старше 18 лет с ОВЗ. Волейбол не только укрепляет организм, но и помогает наладить социальные контакты, ведь каждое такое соревнование – это знакомство с единомышленниками. Регистрация на турнир откроется в день соревнований. Спортсменам нужно иметь при себе паспорт, медицинский допуск, справку МСЭ, а также подходящую спортивную одежду и обувь. Команды сформируют из зарегистрировавшихся участников, максимальное число игроков в команде — 10 человек.

Все мероприятия спартакиады проводятся бесплатно. Они входят в программу «Спорт России», которая способствует популяризации массового спорта, развитию адаптивных дисциплин и улучшению качества жизни граждан. Особое внимание программа уделяет реабилитации и социальной адаптации ветеранов и участников специальной военной операции (СВО).

Шоу-бизнес в Telegram

26 января 2026, 11:36
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку

Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку
Зимний маршрут по музею-заповеднику открывает неожиданные ракурсы знакомых достопримечательностей – от таинственной башни-руины до изящного павильона "Миловида". В зимний сезон прогулки по Царицыну превращаются в маленькое приключение: заснеженные аллеи и архитектурные памятники создают особую атмосферу, отличную от летней.

Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров

Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров
Птиц, которых не было в Москве более ста лет, не только увидели, но и смогли сфотографировать. В начале года в Кусковском лесопарке на востоке Москвы произошло необычное событие: бердвотчер — любитель изучать повадки птиц в естественных условиях — обнаружил стайку щуров.

Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов

Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов
Желающих весело провести время в компании друзей ждут в воскресенье возле Дворца пионеров. 25 января на площадке проекта «Зима в Москве» на Воробьевых горах пройдут торжества в честь Дня российского студенчества.

Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет

Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет
В округе построили новые поликлиники и высокотехнологичный флагманский центр экстренной помощи. Развитие медицинской инфраструктуры – одна из ключевых задач Москвы.

Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города

Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города
Москвичей приглашают принять участие в серии мероприятий - от ночной гонки до масштабного марафона. В начале февраля любителей лыжного спорта разного возраста в Москве ждет насыщенная программа.

Выбор читателей

25/01ВскОбнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 25/01ВскДаже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 26/01ПндПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 24/01СбтОскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 24/01СбтЖелание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 26/01ПндСемь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день