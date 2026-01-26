"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ

Столица организует спортивные мероприятия, где смогут проявить себя атлеты с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград» на текущей неделе, с 26 января по 1 февраля, в столице запланированы состязания по плаванию и волейболу для участников с ОВЗ. Мероприятия нацелены на поддержку адаптивного спорта и содействие социальной адаптации людей с инвалидностью.

Известно, что плавание — один из самых эффективных способов реабилитации. Оно снижает нагрузку на суставы, укрепляет мышцы, развивает гибкость и благотворно влияет на сердечно‑сосудистую систему. 28 января в бассейне Гребного канала «Москва» (Островная улица, дом 1, строение 1) пройдут заплывы для людей с поражением опорно‑двигательного аппарата. Соревнования начнутся в 11:00 и завершатся в 13:30. Участвовать могут совершеннолетние москвичи. Для этого потребуется заранее отправить онлайн заявку. В день соревнований необходимо предъявить паспорт, медицинский полис, справки по форме № 1144‑н, о медико‑социальной экспертизе (МСЭ) и для посещения бассейна. С собой следует взять купальные принадлежности, шапочку, полотенце, средства личной гигиены и специальную обувь.

31 января спортивные баталии развернутся в комплексе «Марьина Роща» (3‑я улица Марьиной Рощи, дом 8). С 13:30 до 19:00 здесь пройдут окружные состязания по волейболу среди мужчин и женщин старше 18 лет с ОВЗ. Волейбол не только укрепляет организм, но и помогает наладить социальные контакты, ведь каждое такое соревнование – это знакомство с единомышленниками. Регистрация на турнир откроется в день соревнований. Спортсменам нужно иметь при себе паспорт, медицинский допуск, справку МСЭ, а также подходящую спортивную одежду и обувь. Команды сформируют из зарегистрировавшихся участников, максимальное число игроков в команде — 10 человек.

Все мероприятия спартакиады проводятся бесплатно. Они входят в программу «Спорт России», которая способствует популяризации массового спорта, развитию адаптивных дисциплин и улучшению качества жизни граждан. Особое внимание программа уделяет реабилитации и социальной адаптации ветеранов и участников специальной военной операции (СВО).