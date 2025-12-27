Жители Отрадного собрали новогодние посылки бойцам СВО

Сбор гуманитарной помощи организован в рамках проекта "Зима в Москве".

Более тысячи маскировочных сетей и несколько десятков тысяч продуктовых наборов отправили активисты из района Отрадное в зону проведения специальной военной операции (СВО) с начала 2025 года. А перед Новым годом в рамках проекта «Зима в Москве» они собирали новогодние подарки для военнослужащих. В посылки, помимо средств защиты, положили сладости, наборы чая и, конечно, открытки с поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Волонтеры из Отрадного начали помогать фронту в 2022 году. Сначала к плетению маскировочных сетей подключились участники совета района. Сейчас в числе добровольцев свыше 1,2 тысячи местных жителей. В их распоряжении пять мастерских, где они создают средства защиты, адаптированные под сезонные условия и особенности конкретной местности. В зависимости от времени года сети плетут зеленые – для укрытия в лесу в весенне-летний период, цвета увядшей травы, а также зимние – белые. Работают волонтеры и по специальному заказу. Так, однажды плели сеть, замаскированную под кучу мусора, к которой привязывали консервные банки и пенопласт. А для укрытия лодок подготовили сеть голубого оттенка.

Еще жители Отрадного отправляют в зону СВО продуктовые заготовки: берут овощи, мясо, специи, все варят, измельчают, сушат и раскладывают в герметичные пакеты. Такой набор питательный и мало весит, его можно положить в карман и взять на задание — для приготовления полноценного супа нужны только чашка и кипяток. Помимо этого, жители приносят волонтерам сухофрукты, кофейные и чайные наборы, конфеты, сахар. Отправка гуманитарных грузов на фронт из Отрадного происходит обычно несколько раз в неделю.

Принести гуманитарную помощь и подарки бойцам сейчас также можно в рамках проекта «Зима в Москве» на фестивальные площадки «Московских сезонов».

Адреса проведения акции на фестивальных площадках в СВАО:

улица Грекова, владение 3ж (Северное Медведково);

Стартовая улица, дом 12 (Лосиноостровский);

Сухонская улица, владение 7 (Южное Медведково);

улица Хачатуряна, владение 13 (Отрадное);

проезд Серебрякова, владение 14, строение 23 (Свиблово).

Площадки открыты с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 21:00. Присоединиться к плетению сетей в Отрадном могут все желающие по адресу: Каргопольская улица, дом 13, корп. 1.