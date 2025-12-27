Жители Отрадного собрали новогодние посылки бойцам СВО

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Вторник 30 декабря

14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма
12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры
09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год
06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций
03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог
00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки
21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания
20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов
18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты
17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов
16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье
14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно?
12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее
11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо
10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование
08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот
06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе
03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа
00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре
16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье
14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта
12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы
10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса
06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали
03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ
Жители Отрадного собрали новогодние посылки бойцам СВО

Жители Отрадного собрали новогодние посылки бойцам СВО
7

Сбор гуманитарной помощи организован в рамках проекта "Зима в Москве".

Более тысячи маскировочных сетей и несколько десятков тысяч продуктовых наборов отправили активисты из района Отрадное в зону проведения специальной военной операции (СВО) с начала 2025 года. А перед Новым годом в рамках проекта «Зима в Москве» они собирали новогодние подарки для военнослужащих. В посылки, помимо средств защиты, положили сладости, наборы чая и, конечно, открытки с поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Волонтеры из Отрадного начали помогать фронту в 2022 году. Сначала к плетению маскировочных сетей подключились участники совета района. Сейчас в числе добровольцев свыше 1,2 тысячи местных жителей. В их распоряжении пять мастерских, где они создают средства защиты, адаптированные под сезонные условия и особенности конкретной местности. В зависимости от времени года сети плетут зеленые – для укрытия в лесу в весенне-летний период, цвета увядшей травы, а также зимние – белые. Работают волонтеры и по специальному заказу. Так, однажды плели сеть, замаскированную под кучу мусора, к которой привязывали консервные банки и пенопласт. А для укрытия лодок подготовили сеть голубого оттенка.

Еще жители Отрадного отправляют в зону СВО продуктовые заготовки: берут овощи, мясо, специи, все варят, измельчают, сушат и раскладывают в герметичные пакеты. Такой набор питательный и мало весит, его можно положить в карман и взять на задание — для приготовления полноценного супа нужны только чашка и кипяток. Помимо этого, жители приносят волонтерам сухофрукты, кофейные и чайные наборы, конфеты, сахар. Отправка гуманитарных грузов на фронт из Отрадного происходит обычно несколько раз в неделю.

Принести гуманитарную помощь и подарки бойцам сейчас также можно в рамках проекта «Зима в Москве» на фестивальные площадки «Московских сезонов».

Адреса проведения акции на фестивальных площадках в СВАО:

  • улица Грекова, владение 3ж (Северное Медведково);
  • Стартовая улица, дом 12 (Лосиноостровский);
  • Сухонская улица, владение 7 (Южное Медведково);
  • улица Хачатуряна, владение 13 (Отрадное);
  • проезд Серебрякова, владение 14, строение 23 (Свиблово).

Площадки открыты с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 21:00. Присоединиться к плетению сетей в Отрадном могут все желающие по адресу: Каргопольская улица, дом 13, корп. 1.

27 декабря 2025
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон

На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон
От первых спусков до кубковых состязаний гостям знаменитой московской площадки доступен весь спектр мероприятий. Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» этой зимой вновь распахнул двери для всех, кто мечтает ощутить драйв снежных склонов.

Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники

Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники
Вывоз отходов, безопасность, уборка – в центре внимания коммунальщиков все ключевые направления работы. В преддверии новогодних и рождественских праздников московские коммунальные службы Москвы переходят на особый режим работы.

"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны

"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны
Подводим итоги рекордного фестиваля, собравшего 1,5 миллиона зрителей. Лето 2025 года в Москве запомнится как время, когда город превратился в гигантский театр под открытым небом.

Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы

Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы
Гостей павильона ждет увлекательная программа от световых шоу до викторин с призами. Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил насыщенную программу для москвичей и туристов в период новогодних праздников.

Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода

Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода
От зимней консервации до весеннего запуска – специалисты по обслуживанию столичных фонтанов работают круглый год. Пока московские улицы укутаны снегом, за кулисами городской жизни не прекращается забота о фонтанах.

"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов

"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов
Гуманитарные посылки от москвичей получат и бойцы СВО. Новый год – это время, когда у всех должно быть радостное настроение.

