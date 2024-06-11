Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву"

Проект "Активный гражданин" предлагает жителям столицы стать соавторами туристической карты Москвы! До 15 июля на платформе проходит голосование за лучшие маршруты, представленные на онлайн-конкурс "Покажи Москву". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



Конкурс в этом году бьет рекорды: более 600 заявок от москвичей от 8 до 86 лет – такого разнообразия возрастов и идей еще не было! Из всех заявок экспертное жюри отобрало 80 маршрутов, которые и представлены на голосование. Победителями станут 17 авторов: 12 из них выберут сами москвичи (по одному от каждого округа), а еще 5 – жюри конкурса, оценивая креативность подхода.



Больше всего маршрутов посвящено Центральному, Северо-Восточному и Южному округам. Лидирующие темы – история и культура столицы. Участники предлагают исследовать город пешком, на велосипедах, речных трамвайчиках и даже проехать по самым интересным станциям метро.

Среди финалистов – как классические экскурсии, так и необычные форматы:

Веломаршрут "Московское происхождение известных фразеологизмов и крылатых выражений" от Анастасии Волосовой (ВАО) проведет по местам, связанным с появлением устойчивых выражений в русском языке.

Иммерсивный спектакль-экскурсия "Читальня. Начало" от гида Виталия Калашникова (ЦАО) и коллектива театра имени С.А. Есенина познакомит с историей библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина.

Маршрут "Зеленое кольцо ЗАО" от 11-летней Марии Яковлевой – это настоящее путешествие по природным достопримечательностям Западного округа.

Лучшие маршруты будут опубликованы с указанием авторов в интернет-издании "Russpass-журнал".

Конкурс "Покажи Москву" проводится уже пять лет и стал популярной площадкой для всех, кто любит столицу и готов поделиться своими знаниями о ней.