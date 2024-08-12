Москва готовит увлекательную программу по финансовой грамотности для юных горожан

Столичный департамент финансов разработал специальную образовательную программу для детей и подростков в рамках масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

С 23 по 29 августа в парке "Зарядье" пройдет Неделя финансовой грамотности, где юные участники смогут получить практические знания и навыки управления личным бюджетом.

Финансовая грамотность – важный навык для людей любого возраста, но особенно актуальна она для подрастающего поколения. Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чем раньше дети начнут знакомиться с основами финансового планирования и ответственного отношения к деньгам, тем быстрее они смогут применять эти знания на практике и принимать самостоятельные решения в управлении семейным бюджетом. Именно поэтому организаторы форума-фестиваля уделили особое внимание финансовому просвещению юных москвичей.

Программа Недели финансовой грамотности включает в себя более 80 разнообразных мероприятий, адаптированных под разные возрастные категории – от 6 до 14 лет.

Младшие школьники, от шести до 10 лет, познакомятся с базовыми финансовыми понятиями, такими как деньги, товары, услуги, научатся составлять личный бюджет и планировать расходы. Для них разработаны увлекательные мультлектории с любимыми героями "Смешариков" и "Фиксиков". Симка, Нолик, Нюша и другие персонажи в игровой форме объяснят ребятам, как правильно распоряжаться карманными деньгами, совершать покупки и формировать первые сбережения. Эксперты центра финансовой грамотности Москвы также проведут для младших школьников мастер-классы по созданию личного финансового плана и дизайну банковской карты.

Подростков, с 11 до 14 лет, ждут более серьезные занятия. Они научатся формировать семейный бюджет, разберутся в принципах инвестирования и страхования. Ведущие экономисты и финансисты расскажут, как избежать импульсивных трат и неэффективного использования денежных средств. Участники также попробуют свои силы в деловых играх и интеллектуальных квизах, связанных с финансовой тематикой.

Кроме образовательной программы, организаторы подготовили и развлекательную часть. Юные посетители смогут сыграть в настольные игры с финансовым сюжетом, посетить ретровыставку банковской техники, а также получить памятные сувениры и угощения от роботов-бариста.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках столицы. Его цель – познакомить москвичей и гостей города с главными инновациями, которые воплощают стратегию развития Москвы до 2030 года. Неделя финансовой грамотности станет одним из ярких событий этого масштабного мероприятия.