"Москва 2030" подстегивает развитие внутреннего туризма – эксперт

Концепция форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" разработана так, чтобы каждый мог понять стратегию развития города на ближайшие годы, сообщил Агентству городских новостей "Москва" москвовед и лауреат премии Москвы Александр Усольцев.



"Вся концепция нынешнего форума-фестиваля построена вокруг стратегии развития столицы до 2030 года. Что такое в принципе стратегия или концепция развития – это сложные документы, иногда – целые тома, обычным людям не всегда понятные. Главная цель этого форума-фестиваля – объяснить простыми словами, визуальными средствами, интерактивами, как будет развиваться Москва до 2030 года. Чтобы было понятно даже ребенку, чтобы любой человек вовлекался в процесс и чувствовал свою причастность к развитию", – говорит Усольцев.

Он также рекомендовал туристам обязательно посетить это событие. По словам эксперта, Москва последние 10 лет лидирует в различных урбанистических и социальных изменениях. Многие из этих концепций уже доказали свою эффективность и внедряются по всей России. Как отметил Усольцев, этот проект стимулирует внутренний туризм: специалисты из других городов приезжают сюда за опытом Москвы.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продлится до 8 сентября.