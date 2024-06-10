200 интенсивов пройдет в рамках программы "Культлето" в июне

Организаторы предусмотрели занятия по различным направлениям: рисование, спорт, декоративно-прикладное творчество, робототехника и хореография.

В летний период большинство кружков и студий закрываются на каникулы. Для того, чтобы москвичи могли заниматься любимым хобби или осваивать новые направления, организована программа «Культлето». В июне в рамках ее реализации состоится больше двухсот занятий для детей и взрослых.

Интенсивы будут проходить в столичных библиотеках и культурных центрах. Каждое занятие рассчитано на группу до двадцати человек. Участники смогу выбрать программу, которая им наиболее интересна. «Культлето» включает занятия по изобразительному искусству, театральному мастерству, иностранным языкам, литературе.

Культурный центр «Зеленоград» приглашает детей и взрослых на мастер-классы и интенсивы. Гостей научат работать с программами по 3D-моделированию.

В лектории Дома Гоголя для рукодельниц будет проходить марафон «Секреты белошвейки». Во время мастер-классов участников научат создавать оригинальные миниатюры.

В библиотеке №262 в ТиНАО проведут занятия под названием «Кукольный сундучок». Участники узнают историю создания традиционных народных кукол и смогут своими руками создать настоящий семейный оберег в виде зайчика или лошадки.

В Центральной библиотеке имени Н.А.Некрасова соберутся любители электронной музыки. Во время занятий им расскажут о правилах подбора треков для сетов, объяснят правила генерации композиций.

В Доме культуры «Стимул» будут ждать любителей вокала. Во время интенсива «Академическое пение» всем участникам расскажут о специальных техниках извлечения звука, правилах владения голосом и артикуляцией.

В культурном центре «Братеево» ждут детей и взрослых, которые готовы принять участие в спортивных играх. Участникам предложат проверить координацию и ловкость. Дети и взрослые примут участие в эстафете.

Следует отметить, что все занятия проводятся на безвозмездной основе. При этом на некоторые интенсивы необходимо предварительно записаться.