В Алтуфьевском районе построят спорткомплекс с бассейном

Для возведения спортивного комплекса на торги выставят участок площадью 0,3 гектара.



Спортивный объект возведут по адресу: улица Стандартная, земельный участок 9. Он находится в Северо-Восточном административном округе (СВАО), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В перспективе это позволит обеспечить жителей района качественной спортивной инфраструктурой", – сказал он.

Земельный участок свободен от застройки. Площадь будущего спортивного комплекса составит 4,5 тысячи квадратных метров. Высота здания не превысит 30 метров.

По проектам коммерческого развития территорий (КРТ) в столице построят 32 спортивных объекта, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. На северо-востоке города появится 14 фитнес-центров.



Самый крупный спорткомплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров возводят в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. В его составе будет бассейн, ледовая площадка, зал для игры в баскетбол и волейбол, теннисные корты.

В Раменках построят четырехэтажный стройкомплекс. Его площадь составит более шести тысяч квадратных метров. Там оборудуют площадки для занятий борьбой и боксом, тренажерный зал.

В районе Новокосино на Суздальской улице откроется спорткомплекс с бассейнами. Площадь объекта составила более пяти тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроили, организовали парковочные места.

Трехэтажный спортивный комплекс строится в районе Северное Бутово. В здании будет бассейн, душевые и раздевалки, медицинский кабинет, тренажерный зал и кафе. Также оздоровительные центры построят в Хорошево-Мневниках, Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Зябликове и Внукове.





За последний год в Москве построили 18 спорткомплексов. Среди них – центры самбо и бокса в Лужниках, сооружения городского или районного масштаба в непосредственной близости от жилых кварталов.

С 2011 по 2022 год при поддержке инвесторов в столице возвели 90 спортивных объектов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Фитнес-центры активно строятся как на территории "старой" Москвы, так и в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).