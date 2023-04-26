"Герои и подвиги": в парках Москвы откроется выставка ко Дню Победы

Экспозиции откроются в 12 парках столицы.

9 мая вся страна будет отмечать День Победы. Сердцем великого праздника, конечно же, станет российская столица. В Москве пройдет традиционный военный парад на Красной площади и еще великое множество мероприятий. Например, в парках города будет организована специальная выставка из цикла "Герои и подвиги".

Организаторы покажут жителям и гостям столицы фотографии разных лет из личных архивов семей военнослужащих, выписки из наградных документов, цитаты из писем и стихотворений бойцов. Патриотическая фотовыставка пройдет в Москве уже в третий раз.

Экспозиции, посвященные участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, будут размещены в 12 городских парках. Посетители смогут узнать о жизни и подвигах 33 героев.

По задумке авторов выставки, подвиги советских воинов будут перекликаться с подвигами сегодняшних солдат, защищающих интересы России. Стенды в парках Москвы будут расположены в уникальном порядке, задача – продемонстрировать преемственность поколений.

Как отметила научный сотрудник Российского военно-исторического общества Виктория Петракова, организаторы стремятся рассказать обо всех героях, которые принесли нашей стране победу в ВОВ и которые сегодня показывают примеры мужества, отваги и самопожертвования в ходе СВО.

"На выставке мы рассказываем о современных героях, участниках специальной военной операции, и героях Великой Отечественной войны, потому что сегодня внуки и правнуки поколения победителей тоже сражаются за мирное небо, правду, справедливость", — подчеркнула представитель РВИО.



Экспозиции в парке искусств "Музеон", в Измайловском, Перовском, Гончаровском и Бабушкинском парках, а также в парках "Фили", "Ходынское поле", парке имени Лужкова, усадьбе Воронцово и в саду имени Баумана экспозиции откроются с 27 апреля. Ознакомиться с выставкой можно будет в Таганском парке с 28 апреля и в парке "Северное Тушино" с 1 мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные парковки будут работать в майские праздники. По его словам, 1, 8 и 9 мая жителям и гостям города не придется платить за пользование парковками на всех улицах столицы.

Однако при этом парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по стандартным тарифам. 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час, заключил градоначальник.