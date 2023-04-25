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Вторник 25 апреля

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Сергей Собянин рассказал, как столичные парковки будут работать в майские праздники

Сергей Собянин рассказал, как столичные парковки будут работать в майские праздники
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Мэр Москвы сообщил о бесплатной парковке в праздничные дни.

1, 8 и 9 мая в России объявлены выходными днями. 1 мая (понедельник) россияне отметят Праздник весны и труда, а 9 мая (вторник) – День Победы, при этом 8 мая, который выпадает между выходами и праздником тоже решено сделать нерабочим.

В эти дни по всей стране пройдут праздничные и памятные мероприятия, а сердцем празднования 1 и 9 мая станет Москва. Разумеется, в город прибудет много гостей, для которых встанет вопрос о парковке.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные парковки будут работать в майские праздники. Градоначальник в своем телеграм-канале подчеркнул, что они будут бесплатными.

1, 8 и 9 мая, по словам Собянина, жителям и гостям города не придется платить за пользование парковками на всех улицах Москвы. Столичный градоначальник отметил, что парковки со шлагбаумами останутся платными. Они будут работать по стандартным тарифам.

"30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", – добавил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в ближайшие два года на маршруты в городе выйдут 1,2 тысячи новых электробусов. По его словам, на заводе общественный транспорт оборудуют необходимой электрикой, валидаторами, сиденьями, медиасистемами и Wi-Fi. На заводе в Сокольниках уже готовы около 40 машин, уточнил Сергей Собянин.

25 апреля 2023, 14:07
Фото: Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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