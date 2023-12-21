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В ТиНАО запустили два новых электробусных маршрута

В ТиНАО запустили два новых электробусных маршрута
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Совокупно жителей и гостей столицы обслуживают более 1300 электробусов.

Развитие транспортной сферы является одной из ключевых направлений деятельности властей российской столицы. Все чаще на улицах Москвы можно встретить экологически чистый общественный транспорт. Инновационный электробусы отечественного производства сегодня обсуживают свыше ста маршрутов по всему городу.

Совокупно жителей и гостей многомиллионного мегаполиса перевозят более 1300 электробусов. При этом столичные власти постоянно увеличивают как число маршрутов, так и количество единиц данного вида городского наземного транспорта.

Так, до конца 2024 года в Москву суммарно поставят 1200 электробусов, что станет крупнейшей закупкой в Европе. Новые маршруты экологически чистого транспорта удается запускать практически каждую неделю.

Инновационный российский транспорт активно внедряется и в Новой Москве, в том числе, благодаря открытию электробусного парка "Красная Пахра" и современной конечной станции в селе Остафьево ТиНАО.

Сегодня, 21 декабря, в Троицком и Новомосковском административных округах запустили еще два электробусных маршрута. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Например, на маршруте №301 ежемесячно совершается около 30 тысяч поездок, Пассажиров будут обслуживать пять единиц инновационной техники. Данный маршрут соединяет центр Троицка, микрорайоны В и Солнечный с Производственной улицей.

Кроме того, новый электробусный маршрут №925 связал станции Московского центрального диаметра Остафьево и Щербинка с улицей Барышевская Роща. Его удалось создать в процессе объединения маршрутов №308, 525 и 898.

"Открытие в прошлом году первого в России и крупнейшего в Европе дома для электробусов "Красная Пахра", а также современной конечной станции в Остафьеве осенью этого года позволило нам запустить электробусные маршруты в ТиНАО", – отметил Максим Ликсутов.

Чиновник также подчеркнул, что столичные власти продолжают развивать транспортную инфраструктуру в Новой Москве по поручению главы города Сергея Собянина.

21 декабря 2023, 10:16
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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