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Проблемный дом в поселении Кокошкино обзавелся подъемниками для маломобильных граждан

Проблемный дом в поселении Кокошкино обзавелся подъемниками для маломобильных граждан
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Работы на входных группах здания завершены.

Новая Москва сегодня активно развивается и застраиваются. На присоединенные территории переезжают новые граждане, для которых строится жилая недвижимость, а также необходимые объекты социальный и дорожной инфраструктуры, места отдыха и развлекательные площадки.

Разумеется, при таком большом объеме работ возникают и проблемы, которые столичные власти, меж тем, успешно решают. К примеру, в поселении Кокошкино должен был быть построен жилой дом в рамках инвестиционного контракта.

Документ подписали еще 20 лет назад Через год застройщик приступил к работе, а еще через четыре года прекратил деятельность. Десять лет назад его признали банкротом. Однако власти не бросили дольщиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение достроить объект за счет городского бюджета. Для этого недостроенную недвижимость передали Московскому Фонду защиты прав дольщиков. На данный момент работы на объекте идут полным ходом.

Так, генеральный подрядчик завершил работы на всех входных группах здания. Дом обзавелся подъемниками для маломобильных граждан. Также специалисты выполнили отделку в помещениях для консьержей, облицовку крылец и укладку плитки на первом этаже.

Фасадные работы также подошли к концу. В частности, генеральный подрядчик провел остекление балконов и лоджий, установил ограждения на переходных балконах.

Кроме того, строители полностью завершили кровельные работы и монтаж индивидуального теплового пункта. В доме уже смонтированы и готовы к эксплуатации все инженерные системы. Здание получило тепло. Лифтовое оборудование тоже установлено.

На прилегающей территории специалисты провели благоустройство по "зимнему" типу. В частности, они смонтировали уличное освещение и установили все малые архитектурные формы.

Кстати, на сегодняшний день силами столичного департамента строительства в Москве достраивается девять проблемных объектов. Четыре здания находятся на территории ТиНАО, еще пять – в других округах. Власти при достраивании проблемных объектов учитывают нормативы, которые меняются за годы простоя недвижимости.

15 декабря 2023, 13:28
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство "Москва"
stroi.mos.ru✓ Надежный источник

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