Москвичей приглашают прогуляться по "Снежному маршруту" на ВДНХ

Где похоронят Пенкина? Тесты Дэнс поделилась секретом стройности Игры Сонник

Топ новостей недели

Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положениемКравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением "Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-ШукшинаБыло ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человекомПополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком

Лента новостей

Среда 20 декабря

08:03Выгнали с вещами: старенькая Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры 06:31Два популярных народных лекарства хотят запретить 06:07Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода 05:35Польза или вред: майонез в блюдах на новогоднем столе 04:40Медленно идет: Николай Басков рассказал об огромной проблеме 04:02Десятки миллионов: Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость 03:24ТОП-5 необычных способов встретить Новый год 02:56Оказалась на краю: Мадонна огорошила неожиданным признанием 02:13Пока вы крепко спите: ТОП-5 метаморфоз тела 01:44Обнаружено еще одно полезное свойство чернослива для женщин 17:06Имеет ли женщина право взыскать алименты с донора спермы: ответ юриста 16:36Что будет модно в 2024 году? Рассказал Александр Васильев 15:48Муцениеце на всю страну призналась в любви дорогому человеку 15:22В Москве накануне Нового года прошел большой Благотворительный концерт 14:32Повзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 12:15Стало известно об отъезде перенесшего операцию Николаева 12:12Актриса Волкова не успевает думать о браке из-за занятости на сцене 12:12Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 декабря 10:53"Переживал болезнь": известный артист высказался о внезапном уходе "Пухляша" 08:55Меня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы 08:12Что делать при повреждении авто новогодним фейерверком 07:31Дима выглядел уставшим: раскрыта вероятная причина смерти "Пухляша" 06:55Врач объяснил основы поведения при магнитной буре 06:08Я его ругаю: Жасмин раскрыла секретный метод воспитания младшего сына 05:29Есть на каждом новогоднем столе: ТОП-5 опасных продуктов 04:51Ксения Бородина перестала скрывать важные изменения в жизни 01:51Только мешает в борьбе со стрессом: чем не стоит заедать проблемы 01:31Три этих предмета в доме мешают забеременеть: оглянитесь и избавьтесь 20:26Умер "Пухляш" из клипа группы Little Big 16:4841-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости 16:42"Это тяжело": Пересильд рассказала о состоянии дочери после съемок в "Слове пацана" 14:43Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике 13:37Хакамада показала редкие кадры с особенной дочерью 12:11В знак протеста: почему Стас Пьеха отказывался слушать песни бабушки 08:55Вот это подарочек: в платежках ЖКХ может появиться новая строка 08:21Телефонные мошенники: как не остаться без денег в Новый год 07:22Ничего не должен: дочь Иосифа Пригожина пытается самостоятельно выжить после инсульта 05:41Ню и снег: Анастасия Волочкова вновь взялась за старое 02:13Два секрета сохранения здоровья кожи во время сильных морозов 01:50Мания или норма: когда уборка начинает напоминать помешательство 01:25Оксана Федорова раскрыла секрет красоты и молодости 00:54Назван полезный для пожилых людей продукт питания 00:29Есть в каждом доме: пять лучших средств для облегчения боли в горле 18:12Какие проблемы решает эндокринолог: три самых распространенных недуга 18:05Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию 15:14"Молимся за нее": Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге 15:04Как построить личный финансовый план на 2024? 14:28Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач 11:37Подарок, за который не стыдно: эксперт рассказала, какие книги модно дарить сегодня 11:09"Не бередите раны!": Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичей приглашают прогуляться по "Снежному маршруту" на ВДНХ

Москвичей приглашают прогуляться по "Снежному маршруту" на ВДНХ
92

Участников ждут 28 живописных зимних локаций.

Очередное интересное мероприятие для жителей и гостей российской столицы подготовила главная выставочная площадка страны. ВДНХ и Главный ботанический сад Российской академии наук совместно разработали "Снежный маршрут" для любителей зимних прогулок.

Посетители смогут скачать карту с интересными локациями на сайте ВДНХ или взять ее в одном из инфоцентров. Живописный зимний маршрут лежит через ландшафтный парк, достопримечательности Музейного города, катки на площади Промышленности и в парке "Останкино", Главный ботанический сад и другие интересные площадки.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, посетителей участников "Снежного маршрута" ждут 28 живописных зимних локаций. Чиновник подчеркнула, что прогулка займет не менее трех часов.

Примечательно, что стартовать гости ВДНХ могут от любого входа. В каком порядке они будут проходить точки "Снежного маршрута", тоже не играет принципиальной роли. Для удобства на карте отмечены инфоцентры, маршруты электробусов, лыжни и точки общественного питания.

Участникам проекта рекомендуют заглянуть на воздушную экотропу, которая расположена в Шереметьевской дубраве. Там можно прогуляться на уровне крон деревьев, а вечером полюбоваться художественной подсветкой.

Еще одна интересная точка зимнего маршрута – каток на площади Промышленности, который в этом сезоне отмечает 10-летний юбилей. Там москвичи смогут покататься на коньках, параллельно наслаждаясь видом исторических павильонов и макета ракеты-носителя "Восток".

Особого внимания заслуживает дендрарий в Главном ботаническом саду РАН. На данной площадке собрано около тысячи разновидностей древесных растений, привезенных в Москву из разных точек планеты с умеренным климатом.

Кроме того, участники "Снежного маршрута" смогут заняться самообразованием, посетив Государственный биологический музей имени Тимирязева, а также другие объекты Музейного города ВДНХ.

Кстати, всех любителей зимних активностей также ждут в парке "Ходынское поле". 16 декабря там пройдут соревнования по ориентированию и множество других интересных мероприятий.

15 декабря 2023, 10:16
Фото: М. Денисова. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В парке "Ходынское поле" пройдут соревнования по ориентированию

В парке "Ходынское поле" пройдут соревнования по ориентированию
Маршрут будет состоять из 50 контрольных пунктов. Этой зимой жителей и гостей российской столице ждет множество развлекательных, культурных, интеллектуальных и спортивных мероприятий в парках Москвы.

К уборке улиц в Москве приступили 130 тысяч сотрудников коммунальных служб

К уборке улиц в Москве приступили 130 тысяч сотрудников коммунальных служб
Сотрудники работают круглосуточно. В столице продолжаются сильные снегопады.

На Синявинской улице построят здание райотдела полиции

На Синявинской улице построят здание райотдела полиции
Площадь здания составит пять тысяч квадратных метров. В районе Молжаниновский на севере Москвы построят здание для отделения полиции.

Завершается первый этап благоустройства у станции метро "Пыхтино"

Завершается первый этап благоустройства у станции метро "Пыхтино"
Перед специалистами стояла задача улучшить пешеходную и транспортную доступность станции. Первый этап благоустройства территории у станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро подходит к концу.

В столичных парках заработали катки с натуральным льдом

В столичных парках заработали катки с натуральным льдом
Самый крупный находится в парке "Сокольники". С наступлением устойчивых холодов в столичных парках и на природных территориях начали заливать катки с натуральным льдом.

Выбор читателей

18/12ПндУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big 18/12ПндХакамада показала редкие кадры с особенной дочерью 19/12ВтрПовзрослел и возмужал: Орбакайте вывела в свет непубличного чеченского сына 18/12Пнд41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости 18/12ПндХромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике 19/12ВтрМеня выгнали: Сергей Соседов остался без любимой работы