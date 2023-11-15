В Голубой гостиной Покровского-Стрешнева воссоздадут греческие сюжеты

Реставраторы восстанавливают живопись по архивным фотографиям.



В Голубой гостиной усадьбы Покровское-Стрешнево продолжается воссоздание настенной живописи, в основе которой лежит древнегреческая вазопись. Перед началом работ специалисты изучили старые фотографии, архивные материалы и обратились к рисункам на подлинных древнегреческих амфорах, сообщили в Департаменте капитального ремонта города Москвы.

После изучения архивных данных реставраторы создали компьютерные эскизы, затем изображения перенесли на картон в натуральную величину. С помощью трафаретов специалисты воссоздают живопись на стены. Детали дорисовывают вручную.

Также реставраторы восстановят два зеркальных рисунка, расположенных на стенах Голубой гостиной. Изображенная там нимфа на пьедестале олицетворяет радость жизни на земле.

Над каминами восстановят изображение жертвенника, символизирующее древнегреческие предания о жертвоприношении. После окончания работ Голубая гостиная приобрет первоначальный вид, который был при княгине Елизавете Шаховской.

Работы идут в рамках комплексной реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево. Специалисты укрепили фундамент и стены главного дома, вернули пристройкам и центральной части фасада оригинальный цвет.

Внутри главного здания продолжается отделка стен и потолков. Реставраторы воссоздадут утраченную лепнину, приведут в порядок печи и камины.

В оранжерее завершилось восстановление фундамента, стен и кровли. Фасаду возвращен первоначальный облик. В целом реставрация ансамбля выполнена на 75%.

Ранее завершилась реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях – объекта культурного наследия федерального значения. Шедевр архитектуры XVII века в стиле нарышкинское барокко к началу XXI века остро нуждался в обновлении.

Работы шли два года. За это время специалисты воссоздали белокаменный декор, обновили ступени и кирпичную кладку, восстановили гульбища. Храм вновь открыт для москвичей и гостей столицы.

В конце октября началась реставрация первой в России каменной шатровой церкви – Вознесения Господня в Коломенском. Планируется восстановить историческую кладку, привести в порядок белокаменные детали и другие элементы.

