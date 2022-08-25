День российского кино отметят на ВДНХ

На ВДНХ в эти выходные пройдет множество мероприятий.

Специальная программа на День российского кино, который отмечается 27 августа, запланирована на ВДНХ, ведь главная выставка страны тесно связана с историей отечественного кинематографа. Тому подтверждение – фильм 1941 года "Свинарка и пастух", в котором герои встречаются на открытии Сельскохозяйственной выставки, а также заставка "Мосфильма" с монументом "Рабочий и колхозница".

В этот день на ВДНХ пройдут тематические экскурсии и авторские лекции, творческая встреча с режиссером Сергеем Батаевым, будет звучат музыка из советских фильмов. А в рамках акции "Ночь кино" в Музее кино запланированы интерактивные программы и кинопоказы.

В 15:00 и 18:00 в музее славянской письменности "Слово" начнется экскурсия "Отечественная история и фольклор в кинематографе", во время которой посетителям расскажут о фильмах, которые дают представление о временах и эпохах и исторических персонах. Перед посещением экскурсии необходимо зарегистрироваться.

В 18:00 и 19:00 в центре "Космонавтика и авиация" начнется экскурсия "Кино и космос. Мифы и реальность". Гостям расскажут о влиянии темы космоса на кинематограф. Посетителям предложат найти ошибки и неточности в некоторых фантастических фильмах. Для участия в этой экскурсии также нужно зарегистрироваться.

На 18:00 также запланирована экскурсия "ВДНХ по вертикали". Она пройдет по территории выставки и завершится в Музее кино. Участникам экскурсии расскажут, какие фильмы здесь снимали и покажут знаковые киносимволы ВДНХ.

К слову, в Музее кино обсудят творчество режиссера Станислава Говорухина ("Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Вертикаль", "Россия, которую мы потеряли"). Для посещения необходимо зарегистрироваться.

Свободным вход будет в павильон "Макет Москвы", где состоится видеоэкскурсия "Москва в кино". Начало в 12:15, 15:15, 18:15.

Творческая встреча с Сергеем Батаевым пройдет в павильоне "Рабочий и колхозница". Она начнется в 17:00. Вместе с режиссером участники посмотрят его фильмы "Бойцовская рыбка", "Параллели", "Ближе", "Ренессанс", после чего их обсудят. Регистрация осуществляется на сайте znanie.vdnh.ru.

В 19:00 в павильоне "Книги" начнется лекция-дискуссия "Кинотекст – больше, чем текст". Собравшимся расскажут об интерактивном киносценарии и почему искусственный интеллект лишь имитирует понимание текста. Регистрация на мероприятие осуществляется на сайте.

C подробной информацией о мероприятиях на ВДНХ в День российского кино можно ознакомиться на портале mos.ru.