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Фестиваль "Технофест" стартует в Зеленограде с 9 сентября

Фестиваль "Технофест" стартует в Зеленограде с 9 сентября

На фестивале "Технофест" горожане смогут посетить викторины, дискуссии, флешмобы и многое другое.
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С 31 августа 2022 года на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" стартует фестиваль "Технофест", где можно узнать о главных столичных центрах развития инновационных технологий. Площадки "Микрон" и "Печатники" будут работать лишь для специалистов, а площадка "Алабушево" в Зеленограде откроется для всех желающих.

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Горожане смогут посетить тематические комьюнити-зоны для делового общения (проконсультироваться и поучаствовать в дискуссии), флешмобы, викторины, представления для детей "Научное шоу профессора Николя", мастер-классы, лаундж-зоны с настольными играми, технозарядки и выступления артистов.

Там же пройдет фотовыставка. Фотограф Юлия Пасечник покажет гостям фестиваля инновационное производство и оборудование как арт-объекты, которые заставят задуматься о будущем.

Девиз "Технофеста-2022" – "Технологии рулят!". С подробной информацией о фестивале и программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

"Одна из задач мероприятия — создание коммуникационного пространства для обмена опытом и формирование сообщества технопредпринимателей, экспертов в области развития промышленных экосистем", – сказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

ОЭЗ "Технополис "Москва" – это территория, имеющая особый юридический статус. Там действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Общая площадь пяти площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем") составляет более 223 гектаров.

ОЭЗ "Технополис "Москва" имеет 550 квадратных метров производственных площадей и включает в себя 11 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций компаний, которые локализовали производство на этой территории, превышает 75 миллиардов рублей. "Технополис "Москва" – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов уже несколько лет.

Ранее сообщалось о том, что 27 и 28 августа 2022 года в Москве пройдет фестиваль дронов и беспилотных технологий Rostec Drone Festival. Событие состоится на площади Промышленности ВДНХ. В рамках фестиваля будет работать первая в России академия дронов. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Е. Самарин / www.mos.ru
Автор: 25 августа 2022, 13:03 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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