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На территории центра "Сколково" открылась школа тенниса

На территории центра "Сколково" открылась школа тенниса

Школа тенниса открылась в Можайском районе Москвы на территории инновационного центра "Сколково". Площадь двухэтажного здания составляет 5,3 тысячи квадратных метров.
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Школа расположена по адресу Большой бульвар, дом 44. Там будет проходить обучение теннису детей и взрослых, также посетители могут получить оздоровительные услуги.

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На первом этаже находится зона ресепшена, спортивный зал функциональной подготовки и воспитательных программ, крытые теннисные корты. Там же расположены раздевалки, теннисный магазин, кафе и галерея теннисной славы, рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

На втором этаже находится зона активного отдыха. Там оборудованы раздевалки с дизайнерским интерьером, спа-салон. С летних террас второго этажа видно два центральных грунтовых корта, еще три корты находятся на благоустроенной территории школы, отметил руководитель департамента.

До 2024 года в столице построят 23 физкультурного-оздоровительных центра, бассейн и семь специальных спортивных объектов. За счет бюджета города возведут 20 объектов, из них 10 планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

На территории спортивного комплекса "Лужники" откроется центр самбо и центр бокса. На Ангарской улице построят ВМХ-велодром, также спорткомплексы появятся на Чертановской улице и у площади Колумба.

Крупный комплекс возводится на юго-востоке Москвы в районе Некрасовка. В его составе будет ледовая арена, игровой зал, бассейн, зоны для экстремальных видов спорта. Планируется, что в сутки комплекс будут посещать более тысячи человек.

Также продолжается строительство четырех ледовых дворцов. Их откроют в 2022-2023 годах. В проектах активно участвуют частные инвесторы.

На территории спорткомплекса "Лужники" появится ледовый дворец "Кристалл", в районе Тропарево-Никулино построят спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Еще несколько объектов возведут за счет средств Адресной инвестиционной программы.

Изображение: Mos.ru

В 2021 году в Москве открыли несколько крупных спортивных объектов. На Ходынском поле ввели в эксплуатацию спорткомплекс "Чкалов-арена", в районах Солнцево и Новопеределкино – ледовые дворцы.

За последние 10 лет в столице появилось построили 140 спортивных объектов. Среди них как крупные объекты для профессиональных занятий, так и районные физкультурно-оздоровительные комплексы.

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Фото: Mos.ru
Автор: 20 июля 2022, 10:05 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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