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На платформе "Город идей" принимают предложения по развитию Московского зоопарка

На платформе "Город идей" принимают предложения по развитию Московского зоопарка

На платформе "Город идея" ждут предложения по развитию столичного зоосада, а на сайте "Активный гражданин" выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц.
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Московский зоопарк становится все лучше, в том числе благодаря самим горожанам, которые высказывают свои предложения по его развитию. Внести свой вклад можно, воспользовавшись платформой "Город идей". С 25 по 31 октября там пройдет проект, посвященный столичному зоосаду в Пресненском районе. Регистрация уже открыта.

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Горожане могут поделиться идеями по образовательным программам о животном мире или о том, какие сообщества можно создать для посетителей зоопарка, какими должны быть программа лояльности зоопарка "Клуб друзей" и мобильное приложение зоосада. Также участники могут повлиять на развитие телеграм-канала Московского зоопарка, высказав свое мнение, внести предложение по организации фотовыставки и новых маршрутов.

Проект будет проходить в несколько этапов. Сначала организаторы обсудят идеи, затем пройдут тематические обсуждения, потом эксперты выберут самые интересные предложения. На последнем этапе – голосование среди пользователей платформы "Город идей".

Кстати, на этапе обсуждений горожане могут рассказать о любимых животных, поделиться воспоминаниями и интересными историями, которые связаны с Московским зоопарком, предложить темы образовательных мероприятий, в том числе по экологической безопасности.

На другой платформе – "Активный гражданин" – завершилось голосование по объектам московского метрополитена. Участники выбрали наименования для семи станций метро, сквера и четырех улиц. Было собрано свыше 2,7 миллиона мнений.

Так, для станции возле аэропорта Внуково москвичи выбрали название "Аэропорт Внуково" (этот вариант набрал 54% голосов). Одна из станций Бирюлевской линии метро, которая расположится рядом с парком развлечений "Остров мечты", будет называться "Остров мечты" (этот вариант набрал 64% голосов). Конечной станцией этой ветки станет "Бирюлево" (68% голосов).

На пересечении Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова расположится станция Троицкой линии метро "Корниловская". Это название выбрали 52% участников. Конечная станция этой ветки будет называться "Троицк" в честь города, где она будет находиться. Этот вариант поддержал 71% респондентов.

В Хорошево-Мневниках построят одну из станций Рублево-Архангельской линии метро – "Бульвар Генерала Карбышева" (46% голосов). Новая станция Калининско-Солнцевской линии будет называться "Пыхтино".

Безымянный сквер между Комсомольским проспектом и Крымским проездом в Хамовниках станет сквером Громыко в честь советского дипломата МИД Андрея Громыко (45% голосов), а Проектируемый проезд № 2095 вдоль ФГУП "Московский эндокринный завод" в районе Соколиная гора – Лабораторной улицей (61% голосов).

Улица возле Научно-исследовательского института радио будет улицей Кривошеева в честь одного из создателей современного телевидения ученого и профессора Марка Кривошеева (46% голосов), а проектируемый проезд вблизи ЖК "Савеловский Сити" – Джазовой улицей (54% голосов). Дело в том, что жилые башни носят имена известных джазменов.

Третья Черепковская улица в Кунцеве станет улицей Академика Чазова (58% голосов). Ее назовут в честь известного кардиолога. Рядом располагается Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России. Евгений Чазов когда-то возглавлял это учреждение.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Ю. Иванко / www.mos.ru
Автор: 18 октября 2022, 16:40 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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