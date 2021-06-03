Первый семейный фестиваль "ЛИЦА района" собрал жителей Западного округа Москвы

За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Четверг
3 июня
Лента новостей
13:32
"Просто жесть какая-то": беременная ведущая "Дома-2" рассказала об экстренной госпитализации
13:24
В Москве произошел крупный пожар
13:24
Внезапную смерть звезды "Мажора" связали с кончиной Турчинского
12:53
Проигравшая Питту в суде Джоли пригрозила вывести его на чистую воду
12:42
Збруев рвет и мечет из-за вопиющей деградации: Убивает нечто живое
12:40
Перестает двигаться, глотать, дышать: Жасмин ищет 170 миллионов для спасения от смертельной болезни
12:37
"Жизнь кончилась": со звездой сериала "Пищеблок" случилась истерика на пробах
12:30
"Вульгарная и провинциальная!": Васильев взорвался в эфире "Модного приговора"
12:28
В России выявили 8933 новых случая заражения коронавирусом
12:21
Байден сообщил о террористической угрозе со стороны белых расистов
12:03
"Не ведает, что творит": Разин предупредил проигравшего суд Шатунова о больших неприятностях
11:47
Наживший проблемы Моргенштерн потратил 14 миллионов ради адвоката
11:46
Яковлева откровенно о втором ребенке: Отказалась
11:25
Любовница Прилучного сделала заявление о беременности
11:19
Песков сделал заявление о возвращении послов после саммита Путина и Байдена
11:05
"Надо нести ответственность": опороченная любовной связью с женатым Муцениеце развязала войну
10:59
"Одно лицо": многодетная Стриженова впервые показала третью дочь
10:54
Житель Приморья украл попугаев из магазина ради возлюбленной
10:54
Кристина Орбакайте рассказала о тяжелом характере сына
10:41
Сидит на препаратах: серьезная болезнь Макеевой вскрылась перед свадьбой со строителем
10:16
На Украине Лукашенко пригрозили трибуналом за признание Крыма российским субъектом
10:11
Песков отреагировал на слова британских журналистов о смертности от коронавируса в России
10:08
"С красивой женщиной всегда!": женатый Чумаков откровенно об отношениях с Лорак
09:57
В Египте 10 человек погибли из-за конфликта двух семей
09:53
Дойду до Кремля: Михалков сцепился с Бондарчуком за место на элитном кладбище
09:31
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
09:21
Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак
09:13
Украинский экономист Суслов: Потуги Зеленского поучать Байдена и Меркель неуместны
09:02
Пьеха отказался от самого желанного ради денег
08:44
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
08:32
Часть россиян хотят лишить пенсий
06:04
"Спускается в бронхи": Боня мучается от страшных приступов
04:06
Инцидент в Монтесито: возле дома Меган Маркл и принца Гарри найдены человеческие кости
01:56
"Сиди, придурок!": Ягудин попал в тюрьму за вождение в пьяном виде
23:59
"Напилась и буянила": связанную Валерию засняли в странной позе на полу
22:08
В расцвете сил: стало известно о внезапной смерти звезды "Мажора"
22:01
Пушков заявил о "разрыве" на Западе из-за России
21:30
"Хороши чертята": солист Little Big показал совместное фото с Таюрской после сообщения о романе
21:27
Немецкой Lufthansa разрешили летать в Россию
21:12
Путин провел переговоры с главой Всемирного банка
20:58
Делаем ставки: появилась информация об имени еще не рожденной дочери Меган Маркл
20:49
В ООН поговорили о русских солдатах в Донбассе
20:34
Астрахань накрыла пыльная буря
20:27
Попавший в больницу Моргенштерн рассказал о сокровенном
20:25
В Москве объявили в розыск охотника на геев
19:56
В Китае горит крупнейший завод Apple
19:51
"89 звучат немыслимо": вскрылись неожиданные факты о Киркорове
19:46
Под Москвой машина сбила ребенка на самокате
19:46
"Кукуха отъехала": Самбурская с бородой вызвала оторопь
19:45
Побитая Тодоренко ужаснула опухолью на лице
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью
Проклова наконец озвучила имя совратившего ее режиссера
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Первый семейный фестиваль "ЛИЦА района" собрал жителей Западного округа Москвы

Первый семейный фестиваль "ЛИЦА района" собрал жителей Западного округа Москвы

В субботу, 29 мая, в сквере "Осенний бульвар" у метро Крылатское состоялся первый семейный фестиваль "ЛИЦА района".
прочитано 234 раза

Организаторы провели для жителей квест по истории и географии Западного округа, мастер-классы для детей и взрослых, а также забег на 3 километра. Несмотря на дождливую погоду, в фестивале приняли участие около 200 человек.

Мы взяли интервью у нескольких участников семейного фестиваля.

Даниил Давыдов – детский тренер по баскетболу и основатель спортивного клуба «Восход» в районе Филёвский парк.

Даниил, как вы узнали о фестивале «ЛИЦА района»?

О фестивале узнал от своего куратора в конкурсе «ЛИЦА района». В этом году подал заявку на участие с проектом «Большая спортивная семья».

Расскажите про ваш проект.

В июле 2020 года мы на собственные средства открыли спортшколу для детей – она существует в формате НКО, поэтому занятия в ней бесплатные. В клубе «Восход» занимаются более 60 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет, в том числе из многодетных и малоимущих семей, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основные направления спортшколы – это баскетбол и настольный теннис. Наша уникальная особенность заключается в том, что занятия для детей старше 12 лет проходят на английском языке, также есть занятия на французском.

А как вам пришла идея проводить занятия на английском языке?

Долгое время мы с женой жили и работали в Китае. Я занимался баскетболом с китайскими детьми. За границей эта методика уже давно и успешно практикуется, теперь привёз её в Россию.

Почему решили вернуться из Китая?

Мы вынуждены были сделать это из-за пандемии – запрыгнули в последний вагон перед закрытием границ. Три поколения моей семьи жили в районе Филёвский парк, поэтому вернулись и работаем на благо жителей района и города.

Каких результатов удалось добиться за год работы?

У нас занимаются более 60 детей, им нравится, у многих виден серьёзный прогресс. Дети учатся взаимодействовать на тренировке и за пределами спортшколы, развиваются физически и духовно.

Понравилось ли детям на фестивале «ЛИЦА района»?

Да, от нашей школы пришли несколько семей. К сожалению, погода была не очень, и многих дождь испугал. Ребята и их родители приняли участие в забеге, получили свои медали и заряд эмоций и спорта. Моя жена и полугодовалая дочка не присутствовали из-за дождя, но была наша бабушка, которая несмотря на солидный возраст 72 года заряжала всех позитивом и энергией.

Какие у вас ближайшие планы?

Будем продолжать работу, налаживать взаимодействие с жителями района и округа. Обязательно приду на фестиваль «ЛИЦА района» в ЮАО, который состоится 5 июня в парке Аршиновский.

Фото: Пресс-служба

Антон Козлов – проект «КМС по здоровью»

Расскажите, что такое «КМС по здоровью» и как давно работает этот проект?

Наш проект существует уже 2,5 года. Мы проводим авторские тренировки в зале и на открытом воздухе для всех групп населения. В работе используем методики нейрохакинга, что позволяет расширить физические возможности человека.

В каком качестве вы принимали участие в окружном фестивале «ЛИЦА района» в ЗАО?

Мы с Александром Кудряшовым, руководителем проекта «КМС по здоровью», проводили зарядку для участников забега и просто посетителей фестиваля. Все знают, что залог успешной тренировки или пробежки, а также сведения к минимуму травм – это хорошая разминка. На фестивале в ЗАО в сквере Осенний бульвар мы как раз и проводили энергичную подготовку к забегу. Участники нашего проекта заняли в забеге на 3 км призовые места.

Как вы попали на фестиваль?

Мы участвовали в конкурсе «ЛИЦА района», являемся его победителями и призёрами. Принимали участие в большом количестве спортивных городских и выездных мероприятий, уже больше года плодотворно сотрудничаем с Агентством общественных проектов. Несмотря на почти нескончаемый дождь, фестиваль прошёл отлично, забег состоялся, всё запланированное мы осуществили. Обязательно будем участвовать в дальнейших фестивалях и других подобных мероприятиях.

Фото: Пресс-служба

Комель Алиса Александровна – организатор спортивного клуба SPORT IS IN THE AIR в г. Одинцово.

Как Вы узнали про фестиваль «Лица района»?

Про фестиваль мне рассказал супруг, в соцсетях он нашел информацию о том, что в выходные в сквере «Осенний бульвар» будет проводиться забег и мы зарегистрировались для участия всей семьей: с мужем и сыном (5 лет).

Принимали ли Вы участие в забеге? Какие впечатления?

Да. Несмотря на дождь с удовольствием пробежались по парку всей семьей. Волонтеры, болельщики и фотографы поддерживали и подбадривали.

Что Вам понравилось на фестивале и с каким проектом принимаете участие?

Участие в конкурсе принимаю со своим спортивным проектом SPORT IS IN THE AIR. SPORT IS IN THE AIR — это спортивный клуб, доступный для всех желающих, вне зависимости от уровня подготовки. Тренировки проводятся в Одинцово и в Москве вот уже почти 4 года и включают в себя бег, ОФП, кроссфит, СБУ, плиметрику, растяжку, обучение технике прохождения рукоходов, слэклайна и других препятствий, а также занятия по йоге. Мы участвуем в различных соревнованиях, забегах, гонках с препятствиями, путешествуем вместе и болеем друг за друга всегда и везде!

Чего ждете от самого конкурса и какие у Вас ближайшие планы?

Хотелось бы познакомиться и пообщаться с такими же инициативными москвичами, принять участие в различных активностях на фестивалях, поделиться своими знаниями в организации спортивного сообщества, поучаствовать в образовательной программе. В будущем планирую и дальше развивать спортивное сообщество, привлекать еще больше жителей района к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Пресс-служба
Автор: 3 июня 2021, 12:02

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью

Актрису не узнать
Шоу-бизнес

"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели

Елена Яковлева рассказала о курьезном случае
Шоу-бизнес

Сын Заворотнюк лишился волос на фоне слухов об ухудшении состояния матери

Майкл сильно изменился
Шоу-бизнес

"89 звучат немыслимо": вскрылись неожиданные факты о Киркорове

В жизни артиста было много интересных моментов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+