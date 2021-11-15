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Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве

Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве

В ноябре в Москве заработают катки с искусственным льдом.
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Совсем скоро в Москве снова появится множество мест для зимних развлечений. Откроются катки, лыжные трассы, ледяные горки и многое другое. Часть объектов будет работать и при плюсовых температурах.

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В этом сезоне в городе будет доступно около четырех тысяч объектов зимнего отдыха, многие из них – новые. Катки с искусственным льдом заработают уже в ноябре. Всего их будет порядка 150. Катки с естественным льдом, лыжные трасы и и ледяные горки откроются, когда в столице установятся минусовые температуры. Тогда же в Москве появятся снежные городки, места для катания на санях, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда на горнолыжных склонах.

Новые лыжные трассы откроются в парках "Сокольники" и "Хованская дубрава", снежные и ледяные горки – в Таганском парке и парке "Дубки", горнолыжный склон – на улице Металлургов на востоке столицы, места для катания на тюбингах – на улице Дольской в Южном административном округе.

23 объекта для зимнего отдыха заработает в новом парке "Яуза". Каток с искусственным льдом будет в сквере рядом с Лазоревым проездом.

"Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта", – рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Также сообщается, что еще один каток откроют в парке "Южный кластер" на улице Борисовские Пруды, снежные горки, городки и площадки для зимних видах спорта – в парке "Фили". Лыжные трассы также появятся в парке 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике "Коломенское" и природно-историческом парке "Москворецкий".

Разумеется, на всех объектах будет достаточно освещения, начнут работу пункты проката и оказания первой медицинской помощи, откроются раздевалки, туалеты и точки общественного питания. Соблюдению эпидемиологических норм уделят особое внимание.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Москве к Новому году установят более четырех тысяч световых конструкций. Многие из них передекорируют в соответствии с датой и символикой грядущего праздника.

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Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
Автор: 15 ноября 2021, 18:58 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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