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Вторник 25 июля

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10 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами

10 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами
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Врач-косметолог и дерматовенеролог Елена Богатова рассказала, как поддерживать здоровый вид ступней.

Безусловно, педикюр у профессионала – неотъемлемая часть заботы о ногах. Однако не всегда на это есть время и средства, поэтому важно ухаживать за стопами и в домашних условиях. Gazetametro.ru напоминает про 10 полезных привычек, которые помогут сократить количество походов в салон и позволят наслаждаться аккуратным и здоровым видом стоп.

1. Гигиена. Не забывайте мыть ноги теплой водой с натуральным мылом. После мытья просушивайте ноги, чтобы избежать грибковых инфекций.

2. Увлажнение. Пользуйтесь кремом для ног, чтобы не было излишней сухости и стянутости кожи.

3. Подрезайте ногти вовремя. Чтобы предотвратить врастание, необходимо регулярно обрезать отросшие ногти. Лучше всего поддерживать прямоугольную форму без чрезмерных закруглений.

4. Пилинг. Для удаления ороговевших частиц кожи можно использовать скраб для ног или мягкий пилинг.

5. Контроль за потооделением. Если у вас есть проблема с избыточным потом, не забывайте пользоваться дезодорантами или антиперспирантами.

6. Избегайте химии. По возможности не наносите на ногти агрессивные химические покрытия вроде ацетона и гель-лаков низкого качества.

7. Тренируйте ноги. Чтобы избегать отеков и поддерживать нормальное кровообращение, не забывайте про регулярные тренировки: ходьба, растяжка и массаж – отличный вариант.

8. Носите удобную обувь. Лучше всего не мучить ноги тесной обувью или высокими каблуками. Это может привести к натоптышам и мозолям. Также можно обратить внимание на ортопедические стельки.

9. Не забывайте про врача. Если вы чувствуете боль или дискомфорт в ногах, не пренебрегайте походом к специалисту. Грибковые инфекции, болезненные мозоли или вросшие ногти не стоит лечить самостоятельно.

10. Зимой – особый уход. В этот период лучше всего использовать специальные масла и кремы, чтобы предотвратить трещины и шелушение.

25 июля 2023, 14:59
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
gazetametro.ru✓ Надежный источник

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