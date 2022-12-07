Куда россияне спускают деньги в Новый год – результаты опроса

Аналитики провели опрос среди жителей российских мегаполисов. Цель — определить, как Новый год влияет на расходы населения страны. RT передает, что почти 1,3 тыс. человек приняли участие в исследовании.
Согласно экспертным подсчетам, в основном люди спускают деньги в Новый год на еду для праздничного стола и подарки. Экономить же граждане предпочитают на салютах и торжественных нарядах.
Около 40% опрошенных намерены отмечать Новый год в кругу семьи. Также многие проведут праздник среди друзей — это второй по популярности вариант. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что так проголосовали 26% человек.