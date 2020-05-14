Рецепт тортеллини с рикоттой

Ингредиенты:
Рикотта – 300 граммов
Соль – 3 грамма
Домашняя паста
12 желтков
Мука 00 – 300 граммов
Мука грубого помола (семола) – 250 граммов
Соль – по вкусу
Соус
Креветки – 100 граммов
Чеснок – 4 грамма
Шалфей – 3 листочка
Белое вино – 30 мл
Вода – 150 мл
Сливочное масло – 30 граммов
Пармезан – 20 граммов
Способ приготовления
Шаг 1
Рикотту и соль взбить в блендере до однородной кремовой текстуры.
Шаг 2
Замесить домашную пасту из желтков, муки 00 и муки грубого помола "семола", добавить соль, все смешать и вымесить крутое однородное тесто. Дать отдохнуть под пленкой в тепле 30 минут.
Шаг 3
Тесто раскатать толщиной 3 мм, вырезать круги диаметром 6-8 мм, в круг положить рикотту 10 граммов, сложить пополам, свернуть и соединить углы.
Шаг 4
Для соуса креветки, чеснок, шалфей обжарить на сковороде, добавить белое вино, выпарить алкоголь, добавить воду и сливочное масло.
Шаг 5
Отварить тортеллини (8 штук на порцию), добавить в сковороду к креветкам и дать покипеть вместе три минуты, выложить в тарелку посыпать пармезаном.
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