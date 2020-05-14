Рецепт тортеллини с рикоттой

Историческая родина пасты с начинкой, а именно тортеллини, регион Италии Эмилия. Но сейчас это блюдо популярно не только на Апеннинах, но и во всем мире. Шеф-повар ресторана KuznyaHouse Руслан Закиров поделился с "Дни.ру" классическим рецептом тортеллини с рикоттой. Мы публикуем пошаговый рецепт. прочитано 165 раз Ингредиенты: Рикотта – 300 граммов Соль – 3 грамма Домашняя паста 12 желтков Мука 00 – 300 граммов Мука грубого помола (семола) – 250 граммов Соль – по вкусу Соус Креветки – 100 граммов Чеснок – 4 грамма Шалфей – 3 листочка Белое вино – 30 мл Вода – 150 мл Сливочное масло – 30 граммов Пармезан – 20 граммов Способ приготовления Шаг 1 Рикотту и соль взбить в блендере до однородной кремовой текстуры. Шаг 2 Замесить домашную пасту из желтков, муки 00 и муки грубого помола "семола", добавить соль, все смешать и вымесить крутое однородное тесто. Дать отдохнуть под пленкой в тепле 30 минут. Шаг 3 Тесто раскатать толщиной 3 мм, вырезать круги диаметром 6-8 мм, в круг положить рикотту 10 граммов, сложить пополам, свернуть и соединить углы. Шаг 4 Для соуса креветки, чеснок, шалфей обжарить на сковороде, добавить белое вино, выпарить алкоголь, добавить воду и сливочное масло. Шаг 5 Отварить тортеллини (8 штук на порцию), добавить в сковороду к креветкам и дать покипеть вместе три минуты, выложить в тарелку посыпать пармезаном.

14 мая 2020, 22:14