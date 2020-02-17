Высокая кухня пришла в жилые районы

Основная масса заведений общепита сосредоточена в пределах Садового кольца, а в иных местах, таких как Депо или Патрики, уже давно сформировались настоящие гастрономические кластеры. Напротив, в спальных районах приличных ресторанов почти не найти – считается, что местные жители предпочитают ужинать дома, нежели где-то по соседству. Но ситуация начинает меняться. Постепенно то здесь, то там возникают интересные проекты, что называется, "на районе".
Именно такое заведение появилось недавно на Украинском бульваре. Речь идет о ресторане Divine Галины Гуревич и Екатерины Лесневской (Bijou, Ragout). За кухню отвечает Николай Федотов. В небольшом заведении на первом этаже жилого дома отличная винная карта и компактное, но оригинальное меню. Его основу составляют авторские твисты на хорошо известные блюда разных национальных кухонь. Получается вкусно и, как минимум, не банально.
Например, хумус здесь делают пополам с бататом, салат нисуаз – вместо тунца с лососем, слегка прихваченным на огне, пельмени – с креветками и соусом из кинзы, ризотто – с крабом и сахарным горошком, а чизкейк – с халвой.
Лаконичные разделы в меню посвящены закускам, салатам, пасте и ризотто, рыбе, птице, мясу, но также овощам и – отдельно – картофелю. Чтобы оценить стиль гастрономического мышления Федорова, на который, безусловно, оказала влияние работа в Ragout, непременно стоит попробовать тартар из говядины с муссом из печеного картофеля, карбонару с говяжьим беконом (бекон Николай делает сам), аппетитно похрустывающий стейк из капусты (на самом деле довольно трудоемкий в исполнении), картофель со шпинатом, свиную грудинку с зеленым яблоком и маринованным виноградом, а также бычьи щечки с пюре из сельдерея.
С недавних пор в Divine появились завтраки – сытные и затейливые. А картофельный решти с яйцом пашот и фирменным беконом вполне заслуживает места в основном меню.
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