Куда сходить в Москве: афиша на неделю

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ПРЕМЬЕРА

"В день свадьбы"

Виктор Розов – один из крупнейших драматургов XX века – начинал свой творческий путь в Театре Маяковского. Окончив училище при Театре Революции, был принят в труппу, где родился не только как артист, но и как драматург. Герои его пьесы "В день свадьбы", как и сами исполнители (студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса), находятся в самом начале своего пути – впереди вся жизнь, и то, какой она будет, во многом зависит от правильности принятых именно сейчас решений. Искренний и честный спектакль о любви, дружбе, доброте и чести. В доме Ильи Григорьевича Салова (Юрий Коренев) царит предсвадебная суета – уже завтра его дочь Нюра выходит замуж за Михаила. Все вокруг считают пару образцовой, всем ставят ее в пример. Но ровно накануне свадьбы Михаил встречает свою первую любовь Клаву, с которой они вместе росли в детдоме, и, оказывается, что чувства все еще живы…

2 января, театр имени Вл. Маяковского.

НОВОГОДНЕЕ ШОУ

"Любимые песни"

В этот вечер прозвучат признанные мировые хиты, современные хип-хоп композиции и песни из советских фильмов – "Обыкновенное чудо", "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Двенадцать стульев" и "Мистер Икс". Образы любимых героев примерят на себя Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов, Сергей Жилин и "Фонограф-Симфо-джаз", Сергей Волчков и другие известные артисты. "Зрителей ждет масса сюрпризов и необычных перевоплощений", – поделился автор идеи, музыкальный руководитель и постановщик этого необычного новогоднего шоу, маэстро Сергей Жилин.

23 декабря, Московский Международный Дом Музыки.

ДЕТЯМ

"Пять чудес Деда Мороза"

Это первое в мире новогоднее игровое шоу онлайн, где каждый ребенок станет главным героем сказки и будет влиять на ее сюжет. Проект создан организаторами популярной елки в "Крокус Сити Холле", которую ежегодно посещают более 200 тысяч человек, и станет безопасной альтернативой оффлайн-представлению. В главных ролях – Нонна Гришаева (Снежная королева) и Сергей Баталов (Дед Мороз). Это не онлайн-трансляция или запись спектакля: в течение нескольких месяцев проходили съемки с использованием современных кинотехнологиий и спецэффектов на уровне настоящего блокбастера, разрабатывалось специальное программное обеспечение для интерактива, чтобы дети смогли погрузиться в сказочный мир и стать его полноправными героями. Ребенок сможет принять участие в шоу с помощью компьютера, планшета и даже телефона, находясь в любой точке мира. Шоу будет персонализировано для каждого зрителя. Дед Мороз пролетит над городом, где живет ребенок, обратится к нему по имени и лично пригласит в сказку. Дети окажутся в центре сюжета: увидят на экране свои фотографии, рисунки и письма с пожеланиями, будут сами открывать локации шоу, проходя игры-головоломки, и с помощью аватаров смогут оказаться рядом с персонажами во время разворачивающегося действия.

С 26 декабря по 7 января 2021 года.

Фото: пресс-служба

КИНО

"Игрок"

Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко представляют комедию про карты, деньги и Новый год "Игрок". В главных роля – Мария Шукшина, Александр Робак, звезда сериала "Новенький" Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орел и решка" Коля Серга. Фильм выйдет онлайн на специальной интерактивной платформе http://igra.film/, где зрители смогут сыграть вместе с главными героями и принять участие в розыгрыше новогодних подарков. Самые удачливые смогут отправиться в новогоднее путешествие на Занзибар. Смотреть фильм все новогодние праздники можно будет бесплатно. Причем зрители будут следить за приключениями главного героя, не отрываясь от экрана героя Гоши Куценко – фильм снят в формате screenlife, когда действие разворачивается на экране компьютера.

С 29 декабря.

Фото: пресс-служба

ДЖАЗ

"Arena Moscow Night. Наш джаз",

Новогодний джазовый гала-концерт музыкального конкурса, организованного Национальным фондом поддержки правообладателей, собрал финалистов и победители проекта "Arena Moscow Night. Наш джаз". Специальными гостями станут пианист Даниил Крамер, певицы Мариам Мерабова и Анна Бутурлина, саксофонист Алексей Круглов, композитор и дирижер Александр Клевицкий. Ведущие – актер и музыкант Максим Линников и джазовый обозреватель, теле– и радиоведущий Михаил Митропольский.

24 декабря на сайте Arena Moscow Night, на портале "Культура.РФ" и в социальных сетях.

Фото: пресс-служба

МУЗЫКА

The Hatters

В уже непривычном для команды камерном формате шляпники устроят грандиозный праздник. На заключительном музыкальном шоу этого года группа презентует новый мини-альбом Shoot Me,исполнит свои главные шлягеры, подарит отличное настроение и незабываемые эмоции. Ну и, конечно, не обойдется без новогодних сюрпризов и "танцев, танцев и тока-тока танцев".

30 декабря, Adrenaline Stadium.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Удалой молодец – гордость Запада"

В Москве нет нехватки мюзиклов – каждый день идут спектакли на любой вкус, возраст и кошелек. Но постановка Вячеслава Долгачева в Новом драматическом театре – явление совершенно особое. Про нравы в далекой ирландской деревушке он рассказывает современным театральным языком, с песнями, танцами и при помощи блистательных актеров. Мюзикл "Удалой молодец – гордость Запада" – это дорогой проект, который, конечно, станет украшением афиши театра. Как убийце отца стать героем и секс-символом и почему люди так любят порок? Об этом режиссер повествует с юмором и большим вкусом.

29 декабря, Новый драматический театр.

Фото: пресс-служба Нового драматического театра

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Автор: 22 декабря 2020, 12:12

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