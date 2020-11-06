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Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Спектакли, концерты, выставки – ближайшие дни в Москве будут наполнены интересными событиями. О самых интересных мероприятиях – читайте в традиционном обзоре "Дни.ру".
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ПРЕМЬЕРА

Худрук "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз давно мечтал пригласить на работу Дмитрия Крымова – одного из лучших режиссеров современного театра. Наконец, все сложилось. В результате получился уникальный проект по мотивам одной из самых известных пьес Торнтона Уайлдера "Наш городок". На пьесу американского драматурга накладываются личные воспоминания Крымова, его биография, события из жизни его семьи. Артисты "Школы современной пьесы" играют реальных людей – Анатолия Эфроса, Наталью Крымову, завлита театра на Бронной Нонну Скегину, самого Дмитрия Крымова.

5, 7, 8, 9 ноября, "Школа современной пьесы".

ФЕСТИВАЛЬ

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи состоится церемония открытия 2-го Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера". Фильм открытия – новый фильм Павла Лунгина "Эсав". В рамках конкурсных программ фестиваля – российские премьеры фильмов из стран постсоветского пространства. Среди самых ожидаемых картин – "Начало" Деа Кулумбегашвили (триумфатор фестиваля в Сан-Себастьяне).

С 12 по 17 ноября на разных площадках Москвы.

ТЕАТР

Мало кто знает, что в современном здании МХАТ им. М. Горького на Тверском бульваре под первыми тремя рядами партера, литерными, прячется оркестровая яма: театр изначально проектировался под репертуар с музыкальными спектаклями, и акустика здесь – одна из лучших в России. Авторы спектакля "Красный Моцарт" – известный драматург, автор книги о Дунаевском Дмитрий Минченок, режиссер Рената Сотириадии и художник-сценограф Борис Краснов поднимают актуальный сегодня вопрос о взаимоотношениях власти и культуры. И воссоздают на сцене эстетику времен выдающейся музыки, советский "Голливуд", где живут озвученные песнями Дунаевского персонажи.

14 ноября, МХАТ им. Горького.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

Выставка с 100-летию Высших художественно-технических мастерских – главного творческого института страны, определившее путь архитектурного и дизайнерского образования в России в XX веке – это, пожалуй, самая важная выставка Музея Москвы уходящего года. Среди предметов выставки – живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами ВХУТЕМАСа. Произведения взяты из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева и других институций. Центром экспозиции станет "Летающий город" Георгия Крутикова, парящий в космическом пространстве.

С 10 ноября 2020 по 7 февраля 2021 года, Музей Москвы.

СПЕКТАКЛЬ

В рамках международного театрального фестиваля им. Дмитрия Брусникина Brusfest состоятся премьерные показы спектакля "Черная книга Эстер" режиссера Евгении Беркович. Спектакль раскрывает тему ксенофобии как цивилизационной проблемы, принимающей разные обличия на протяжении многих веков и не сходящей с повестки поныне. "Черная книга" – отсылка к сборнику Эренбурга и Гроссмана, собравших документы о Холокосте. Эстер – персидская царица, спасшая персидских евреев от уничтожения 2500 лет назад. Актеры разыгрывают историю коварного Амана и Эстер без слез, но со всем спектром эмоций: от радости до сарказма и гнева, присущих празднику Пурим, который противопоставляется Холокосту.

15 и 16 ноября, Боярские палаты.

ПРОЕКТ

В Москве стартовал Международный молодежный образовательно-творческий проект "Оперный класс", в рамках которого будет осуществлен полный цикл подготовки оперного спектакля "Амадеус. Лаборатория оперы" с последующим представлением на сцене Московского театра Новая опера им. Колобова. Спектакль будет включать в себя сцены из опер Моцарта "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" и "Так поступают все". Действие постановки представляет собой цепь сюжетно и фабульно связанных музыкально-психологических этюдов. Герои моцартовской трилогии существуют в обстоятельствах 2020 года. Они по своей воле попадают в некое закрытое пространство, ассоциирующееся с образом "обсервации", "изолятора", "аквариума" – как части карантинных мероприятий. В этом пространстве герои начинают "жить", осознавать себя, взаимодействовать друг с другом – в достаточно странных предложенных обстоятельствах.

До 8 ноября, Новая опера.

МАРАФОН

Что может быть лучше вечера классической музыки? Только целый день, проведенный в концертном зале! Музыкальные марафоны – один из самых популярных в мире новых форматов филармонических концертов. Вы можете выбрать два или три концерта, а можете пройти всю "дистанцию" – услышать еще больше музыки, еще больше исполнителей! В Зале "Зарядье" в юбилейный год 250-летия Бетховена объявили Бетховен-марафон. В течение дня в Большом зале прозвучат подлинные шедевры – пять фортепианных концертов, а также Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена. Начало "стартов" в 14.00, в 17.00 и в 20.00.

8 ноября, "Зарядье".


Автор: 6 ноября 2020, 13:08

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