5 признаков мужчины-неудачника

Есть категория мужчин, которые не меняются, как бы женщина ни старалась. Речь о неудачниках. И этим статусом наделены шесть мужчин из десяти.

В этом убежден семейный психолог Александр Шахов. Эксперт по просьбе "Дни.ру" сформулировал пять признаков мужчины-неудачника. Их должна знать каждая женщина, чтобы не попасться на крючок и не потратить на них солидный отрезок жизни.

Строит грандиозные планы

Неудачники живут мечтами, в которых они уже заработали миллиарды и прославились на весь мир. Они без умолку трещат всем вокруг о своих мечтах при каждом удобном и неудобном случае, а когда окружающие устают их слушать, ищут новые уши. Серьезный мужик не спешит говорить "гоп", пока не перепрыгнет, дабы не опозориться публично.

Участвует в безумных "проджектах"

Учиться? Работать над собой? Ежедневно делать усилия, чтобы достичь вершины? Это не для него. Он свято верит в "халяву" и ищет способ "Как за две копейки сделать состояние в миллион всего за час". Он обязательно вляпается в какое-нибудь "МММ", махинации с криптовалютой или будет толкать своим родным "нечто" в сетевом бизнесе… И с треском прогорит. И это не научит бедолагу – он просто снова загорится "чумовым проектом, который принесет кучу денег". Серьезный мужчина всегда понимает: бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке.

Откладывает на завтра

Здесь все понятно. Лучше полежать на диване, посмотреть очередное видео на Ютубе или МатчТВ, чем научиться чему-то новому, пойти в спортзал или повысить квалификацию. Завтра! И так годами…

Ищет виноватых

В том, что он нищий, что ему "не везет" виноваты конечно же: правительство, налоги, начальник, родители, погода, мошенники, плохое настроение и, конечно же, жена! Сам-то он "святой" и очень умный, так как знает все на свете: и как зарабатывать миллионы, и как выиграть чемпионат мира по футболу, и как управлять страной, да вот только в понедельник его мама родила. Сатурн сейчас с Меркурием не в ладах. Сглазили его. Партнеры обманули. Налогами задавили. Завистники не дали пробиться таланту. И если жена, прибежав с двух работ, не успела осетрину под соусом бешамель приготовить, то будет за это унижена и раздавлена. А если он не поздравил ее с днем рождения, так это потому, что… она забыла ему напомнить!

Сам все знает

Фундамент неудачника – его истинная убежденность в том, что он знает все и нет необходимости учиться. Неудачник — это трус. Он боится признать, что чего-то не знает и потому не развивается. Глупец, который уверен, что он умнее всех на свете, раздающий оценки и советы направо и налево, несмотря на то, что у самого дыры в карманах.

Другая разновидность – это "честный" глупец: "Бизнес – это мошенничество, я честный и буду ждать пока мне правительство обеспечит условия, чтобы я зарабатывал", то бишь чтобы платили за красивые глаза". Глупец – "идеалист", мечтает о временах, когда силы добра придут на землю и такие люди получат по мешку золота. И, конечно, дурак – лентяй. Пустое философствование, болтовня, обещания, бесполезные дела и никакого результата. Неудачник.

"Неудачника нельзя исправить. Лишь 5%, которые потеряв все, меняются сами. Но женщина тут бессильна. Вдохновлять бесполезно. Бросайте. Не тратьте время. Жизнь одна", – отметил Шахов.