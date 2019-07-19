5 признаков мужчины-неудачника

В этом убежден семейный психолог Александр Шахов. Эксперт по просьбе "Дни.ру" сформулировал пять признаков мужчины-неудачника. Их должна знать каждая женщина, чтобы не попасться на крючок и не потратить на них солидный отрезок жизни.
Строит грандиозные планы
Неудачники живут мечтами, в которых они уже заработали миллиарды и прославились на весь мир. Они без умолку трещат всем вокруг о своих мечтах при каждом удобном и неудобном случае, а когда окружающие устают их слушать, ищут новые уши. Серьезный мужик не спешит говорить "гоп", пока не перепрыгнет, дабы не опозориться публично.
Участвует в безумных "проджектах"
Учиться? Работать над собой? Ежедневно делать усилия, чтобы достичь вершины? Это не для него. Он свято верит в "халяву" и ищет способ "Как за две копейки сделать состояние в миллион всего за час". Он обязательно вляпается в какое-нибудь "МММ", махинации с криптовалютой или будет толкать своим родным "нечто" в сетевом бизнесе… И с треском прогорит. И это не научит бедолагу – он просто снова загорится "чумовым проектом, который принесет кучу денег". Серьезный мужчина всегда понимает: бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке.
Откладывает на завтра
Здесь все понятно. Лучше полежать на диване, посмотреть очередное видео на Ютубе или МатчТВ, чем научиться чему-то новому, пойти в спортзал или повысить квалификацию. Завтра! И так годами…
Ищет виноватых
В том, что он нищий, что ему "не везет" виноваты конечно же: правительство, налоги, начальник, родители, погода, мошенники, плохое настроение и, конечно же, жена! Сам-то он "святой" и очень умный, так как знает все на свете: и как зарабатывать миллионы, и как выиграть чемпионат мира по футболу, и как управлять страной, да вот только в понедельник его мама родила. Сатурн сейчас с Меркурием не в ладах. Сглазили его. Партнеры обманули. Налогами задавили. Завистники не дали пробиться таланту. И если жена, прибежав с двух работ, не успела осетрину под соусом бешамель приготовить, то будет за это унижена и раздавлена. А если он не поздравил ее с днем рождения, так это потому, что… она забыла ему напомнить!
Сам все знает
Фундамент неудачника – его истинная убежденность в том, что он знает все и нет необходимости учиться. Неудачник — это трус. Он боится признать, что чего-то не знает и потому не развивается. Глупец, который уверен, что он умнее всех на свете, раздающий оценки и советы направо и налево, несмотря на то, что у самого дыры в карманах.
Другая разновидность – это "честный" глупец: "Бизнес – это мошенничество, я честный и буду ждать пока мне правительство обеспечит условия, чтобы я зарабатывал", то бишь чтобы платили за красивые глаза". Глупец – "идеалист", мечтает о временах, когда силы добра придут на землю и такие люди получат по мешку золота. И, конечно, дурак – лентяй. Пустое философствование, болтовня, обещания, бесполезные дела и никакого результата. Неудачник.
"Неудачника нельзя исправить. Лишь 5%, которые потеряв все, меняются сами. Но женщина тут бессильна. Вдохновлять бесполезно. Бросайте. Не тратьте время. Жизнь одна", – отметил Шахов.
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