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Lifestyle

Российское вино и морепродукты покоряют москвичей

Фото: Пресс-служба
Вино – это часть еды, не дополнение к ней, не младший партнер, а равноправный участник трапезы. Для гастрономической культуры ведущих винодельческих регионов мира это – очевидная истина.  
прочитано 196 раз

Россия, где интерес к вину уверенно растет, а у отечественных производителей появились очень достойные премиальные линейки, не является здесь исключением. В таком ключе открытие различными винодельнями собственных ресторанов выглядит как вполне логичный шаг. На юге России существует уже несколько таких проектов, но в Москве до недавних пор ничего подобного не было.

Фото: Пресс-служба

Первое такое заведение появилось в самом конце декабря на Большой Никитской. Речь идет о винном гастробаре "Дюжина: устрицы & вино" – совместном проект Винного дома "Абрау-Дюрсо" и компании "Крымские морепродукты", крупнейшей в России аквафермы. Поначалу – как следует из названия, – ставка делалась главным образом на устрицы. Но очень быстро стало понятно, что помимо этого деликатеса гостям требуется что-то более существенное. Поэтому владельцам пришлось оперативно дорабатывать гастрономическую концепцию заведения.

Фото: Пресс-служба

Устрицы в "Дюжине", разумеется, остались. Преимущественно крымские, но есть также японские и сахалинские. К ним предлагается несколько топпингов. Однако актуальное меню расширили до нескольких десятков позиций.

На закуску гостям предлагают, например, крабовый салат с острой заправкой, севиче из морского окуня с лаймом и чили, улиток с чесночным маслом и гратен из гребешка и креветок. Отдельным разделом идут мидии – в винно-сливочном или томатно-чесночном соусе, а также в соусах с горгонзолой и с шампанским. Ракушки сервируют с гренками и большой порцией картофеля-фри.

Фото: Пресс-служба

В основном разделе непременно стоит обратить внимание на камбалу с лимонным маслом и пюре из топинамбура, на поке с лососем и авокадо, а еще на фаршированные креветками конкильони.

Раздел десертов совсем небольшой, но привычная европейская классика вроде пана-котты с малиной, яблочного тарта или шоколадного фондана тут найдутся. А еще к услугам гостей весьма добротная сырная тарелка с продукцией от российских производителей.

Фото: Пресс-служба

Теперь что касается винной карты. Она сформирована преимущественно из тех позиций, которые имеются в портфеле Винного дома. Акцент сделан на продукцию "Абрау Дюрсо" и "Винодельня Ведерников". Также в листе стоит почти все, что производит "Усадьба Дивноморское", поскольку Винный дом активно помогает этому хозяйству с дистрибуцией.

Но есть и вина других хозяйств из Крыма и Краснодарского края. В их числе "Бюрнье", "Сатера", "Раевское", "Лефкадия", "Усадьба Перовских", а также совсем небольшие "Усадьба Маркотх", "Винодельня Узунов", "UppaWinery" и винодельня Олега Репина. Одним словом, выбор российских вин более чем презентабельный, а цены на них, пожалуй, самые комфортные в Москве. Впрочем, в карте есть и несколько импортных позиций, примерно треть от общего количества.

Средний счет – 1700 рублей

3 апреля 2019, 13:13

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